Hasta qué edad no deben tener móvil los niños, según los expertos

Existe una gran controversia en torno a qué edad es la adecuada para que los más pequeños de la casa hagan uso de un teléfono móvil propio. Lo cierto es que, independientemente de este aparato, los niños están continuamente expuestos al uso de los ordenadores, tablets y otro tipo de dispositivos electrónicos.

Y es que, indiscutiblemente, se ha venido evidenciando que las generaciones más recientes son precoces a la hora de utilizar y entender las nuevas tecnologías, algo que está ligado al hecho de que el mundo se encuentra acelerado y ronda en torno a estos dispositivos.

¿Qué opinan los expertos respecto a la posesión de un teléfono móvil por parte de los más pequeños?

Parece que los entendidos de la materia aplican ciertos matices a las edades adecuadas para poseer un móvil. Si bien consideran que a partir de los 12 años un niño puede tener un móvil, restringen el uso de las redes sociales hasta, al menos, los 15 años.

A partir de los 12 años, los niños comienzan a salir en grupo por su localidad, por lo que es entendible que disponga de un teléfono con el que recibir llamadas de sus padres o incluso tener que emitirlas en el caso de que exista algún problema.

Además, se considera que 12 años es una edad adecuada para acceder a contenido multimedia de un dispositivo, siempre y cuando este haya sido adaptado con diferentes configuraciones que impidan que un menor acceda a contenido no deseado.

Por su parte, el tema de las redes sociales es un tanto delicado, ya que se ha venido observando cómo estas han llegado a influir de forma muy negativa en determinados actos de niños y adolescentes. Es por ello que se ha considerado que los 15 años es la edad mínima en la que los niños pueden empezar a hacer uso de las redes sociales.

Peligros del empleo del móvil a edades tempranas

Existen dos motivos principales por los cuales los niños que no tengan la edad adecuada no deben acceder a los contenidos que ofrece un teléfono móvil con acceso a internet. Uno de ello es el acceso a contenido no aptos para determinadas edades, como es el caso de la pornografía. Acceder a este tipo de contenido es muy fácil y no solo puede hacerse a través de un móvil, sino también mediante cualquier aparato con conexión a internet.

Muchos niños acceden a este tipo de contenidos y se educan sexualmente a través de ellos, lo que lleva a que no tengan una base en educación sexual adecuada, y que consideren que la ficción que están contemplando es la realidad. Esto no solo ocasiona problemas que luego pueden llevar a mantener relaciones poco sanas con sus parejas al considerar que el sometimiento, el abuso y la violación son formas aceptables de mantener relaciones sexuales.

Otro de los motivos es el ciberacoso o el ciberbullyng, una forma de violencia que se da a través de, principalmente, redes sociales. También se ha dado el caso de que se han lanzado determinados retos a través de estos canales de extrema peligrosidad que han acabado con vidas de niños.

Consejos para proteger a los pequeños de los peligros del móvil

Es importante que los padres o tutores se mantengan atentos a cualquier tipo de cambio en el comportamiento de su hijo y así poder prevenir cualquier problema. Así, se deben mantener conversaciones continuas y preguntar (no de forma inquisitiva) sobre el contenido que se está consumiendo a través del móvil.

También se pueden usar herramientas que funcionen de barrera frente a determinado contenido, Existen numerosas aplicaciones que facilitan este control en todos los teléfonos móviles, ya sean Android o Apple.