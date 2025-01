'Stealthing': la práctica considerada agresión sexual en España

El stealthing, la práctica de quitarse el preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento de la pareja, está considerado un delito de agresión sexual en España. Esta acción, que rompe con el acuerdo previo entre las partes y pone en riesgo la salud e integridad de la víctima, puede ser castigada con penas de hasta 4 años de prisión según el artículo 178.1 del Código Penal.

El término stealthing fue acuñado por la abogada estadounidense Alexandra Brodsky en un artículo publicado en el Columbia Journal of Gender and Law de la Universidad de Columbia. Se trata de una práctica que atenta contra la libertad sexual de la persona, ya que el agresor decide unilateralmente dejar de usar el método anticonceptivo acordado, exponiendo a la víctima a enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados.

Para que el stealthing sea considerado agresión sexual, deben cumplirse una serie de requisitos según el bufete Deltell Abogados:

La relación comienza de forma consentida con un método anticonceptivo.

El agresor retira el método durante el acto sexual.

El agresor afirma falsamente estar usando anticonceptivos.

No hay consentimiento de las partes implicadas cuando se retira el preservativo.

El autor actúa con engaño, ocultación o sigilo sobre la víctima.

Se mantienen relaciones sin preservativo sin conocimiento ni consentimiento de la víctima.

El consentimiento es clave en las relaciones sexuales para evitar abusos y agresiones. Según el Código Penal, este solo se da "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

La importancia de la educación sexual y el consentimiento

Leyes como la reciente "Ley del solo sí es sí" del Ministerio de Igualdad y las campañas de educación sexual buscan concienciar sobre la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales. Centrarse en este aspecto permite identificar y denunciar prácticas abusivas como el stealthing, que rompen con los acuerdos previos entre las partes y ponen en riesgo la salud y la integridad de las víctimas.

¿Qué hacer si eres víctima de stealthing?

Si has sido víctima de stealthing, es importante que busques apoyo y asesoramiento legal. Puedes denunciar la agresión sexual ante las autoridades competentes y solicitar atención médica para descartar posibles enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Recuerda que no estás sola/o y que existen recursos y organizaciones especializadas que pueden brindarte la ayuda necesaria.

¿Cómo prevenir el stealthing?

La mejor forma de prevenir el stealthing es fomentar una cultura de respeto y comunicación en las relaciones sexuales. Es fundamental establecer límites claros y consensuados con tu pareja, y asegurarse de que ambos estén de acuerdo con las prácticas y métodos anticonceptivos utilizados. Si en algún momento sientes que se ha roto el consentimiento o que tu pareja ha actuado de forma deshonesta, no dudes en expresar tu malestar y buscar ayuda si lo necesitas.