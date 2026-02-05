Más de 241.000  euros en rampas para ranas: la inversión de Castilla y León que sorprende a todos

La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha destinado 241.066 euros a la mejora y mantenimiento de 350 abrevaderos distribuidos en 58 municipios de la provincia de León. El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation EU, tiene como objetivo compatibilizar el uso ganadero tradicional de estos puntos de agua con la conservación de especies de anfibios. Sin embargo, un vídeo difundido en redes sociales ha generado un intenso debate sobre la ejecución y visibilidad de estas actuaciones en el medio rural.

La grabación, realizada junto a un pilón de piedra en una zona de montaña leonesa, muestra una pequeña rampa de cemento instalada como medida de protección para anfibios. La autora del vídeo es Aida Rodrigo García, ganadera y creadora de contenido en la plataforma Instagram bajo el perfil @tuterneraencasa, quien presenta con tono irónico la infraestructura. El contraste entre la explicación oficial del proyecto y la percepción sobre el terreno ha provocado miles de reacciones, comentarios y compartidos en distintas plataformas digitales.

El contenido audiovisual refleja la perplejidad de los ganaderos locales ante una inversión que, a simple vista, se traduce en estructuras de dimensiones reducidas. En las imágenes se aprecia cómo la rampa, diseñada para facilitar la entrada y salida de pequeños anfibios del abrevadero, apenas resulta perceptible en comparación con el entorno natural circundante. Esta discrepancia entre la envergadura económica del proyecto y su manifestación física ha alimentado el escepticismo en el sector primario de la región.

Detalles del proyecto de conservación de abrevaderos

Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, el proyecto abarca un total de 350 puntos de agua repartidos por 58 municipios leoneses. Las actuaciones no se limitan únicamente a la instalación de rampas para anfibios, sino que incluyen trabajos de limpieza, reparación de muros, impermeabilización de estructuras y otras mejoras destinadas a garantizar la funcionalidad de los abrevaderos tanto para el ganado como para la fauna silvestre.

La administración autonómica justifica la inversión argumentando que muchos abrevaderos tradicionales presentan paredes verticales o superficies lisas que dificultan la salida de pequeños animales que acceden al agua. Durante los meses de verano, cuando escasean las charcas y zonas húmedas naturales, estos puntos de agua se convierten en lugares críticos para la supervivencia de diversas especies de anfibios. Sin las adaptaciones adecuadas, los abrevaderos pueden transformarse en trampas mortales para estos animales.

El proyecto se enmarca dentro de las políticas de conservación de biodiversidad impulsadas con fondos europeos Next Generation EU, que buscan armonizar las actividades económicas tradicionales con la protección del medio ambiente. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha defendido que estas actuaciones responden a compromisos ambientales asumidos por la comunidad autónoma en materia de preservación de hábitats y especies protegidas.

Reacciones desde el sector ganadero

En el vídeo que ha circulado ampliamente por redes sociales, Aida Rodrigo García y otro ganadero repasan con sarcasmo los datos oficiales del proyecto. "Bueno, en total creo que son en cincuenta y ocho ayuntamientos de la provincia de León. Trescientos cincuenta pilos. Y estamos locos de contentos porque hayan hecho esta rampa", comenta la ganadera mientras enfoca la pequeña estructura de cemento.

La crítica se intensifica cuando los protagonistas del vídeo comparan la inversión económica con la realidad hidrológica del entorno en ese momento. "Bueno, mañana hay agua por todos lados. Levantas una piedra y sale agua. Pero claro que es mejor gastar doscientos cuarenta mil euros que se han gastado (...) en que beban los anfibios y estén a salvo, ¿eh?", añaden con evidente ironía.

Otro de los aspectos que señalan los ganaderos es la proporción entre el tamaño de la rampa y las dimensiones de los anfibios que supuestamente debe beneficiar. "Las podían haber puesto un poco más cerca porque las ranas son bastante pequeñas", comentan mientras muestran las marcas dejadas por la paleta en el cemento. "Entonces, claro... no alcanzan. Cogen una raya, ahí agarran, pero para llegar a la siguiente las pasan canutas, para llegar arriba...", concluyen en tono burlesco.

Debate sobre la gestión de fondos públicos en el medio rural

El caso ha reabierto el debate sobre la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos en zonas rurales de España. Muchos habitantes del medio rural cuestionan que inversiones de esta magnitud se materialicen en actuaciones que consideran de escasa utilidad práctica o desproporcionadas respecto a las necesidades reales del territorio.

No obstante, desde el ámbito de la conservación ambiental se recuerda que los anfibios son bioindicadores fundamentales del estado de los ecosistemas acuáticos y que su protección resulta esencial para mantener el equilibrio ecológico. Las poblaciones de anfibios han experimentado descensos significativos en las últimas décadas en toda Europa debido a factores como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la contaminación del agua.

La polémica suscitada por el vídeo de Aida Rodrigo García pone de manifiesto la desconexión entre la planificación administrativa y la percepción de quienes viven y trabajan en el territorio. Mientras las autoridades defienden la necesidad de compatibilizar usos tradicionales con objetivos de conservación, los ganaderos reclaman que las inversiones respondan a prioridades que ellos consideran más urgentes para la supervivencia del sector primario en la montaña leonesa.

Contexto de los fondos Next Generation EU en Castilla y León

Los fondos Next Generation EU constituyen el mayor paquete de estímulo económico aprobado por la Unión Europea, con el objetivo de impulsar la recuperación tras la crisis sanitaria y promover la transición ecológica y digital. España es uno de los principales beneficiarios de estos fondos, que se canalizan a través de distintas administraciones para financiar proyectos en áreas como infraestructuras, energías renovables, digitalización y conservación ambiental.

En Castilla y León, la Junta ha destinado parte de estos recursos a proyectos de conservación de biodiversidad y mejora de infraestructuras rurales. Además del proyecto de abrevaderos en León, se han ejecutado actuaciones similares en otras provincias de la comunidad autónoma, aunque no todas han generado el mismo nivel de controversia pública.

La administración autonómica mantiene que el cumplimiento de los objetivos ambientales europeos es condición indispensable para seguir recibiendo financiación comunitaria. Los proyectos deben demostrar su contribución a metas concretas en materia de biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad, lo que explica la inclusión de medidas específicas para la protección de especies como los anfibios en infraestructuras ganaderas tradicionales.

¿Qué son las rampas para anfibios en abrevaderos?

Las rampas para anfibios son estructuras de escape diseñadas específicamente para evitar que pequeños animales queden atrapados en depósitos de agua con paredes verticales. Estos dispositivos, habitualmente fabricados en cemento, madera o materiales plásticos rugosos, permiten que ranas, sapos, tritones y otros anfibios puedan salir del agua después de haberse sumergido.

En abrevaderos tradicionales de piedra o cemento, la ausencia de superficies inclinadas o rugosas impide que los anfibios encuentren puntos de agarre para trepar. Como resultado, muchos ejemplares mueren por agotamiento al no poder abandonar el agua. Este problema se agrava en verano, cuando la evaporación reduce el nivel del agua y aumenta la distancia hasta el borde superior del abrevadero.

La instalación de estas rampas forma parte de las recomendaciones internacionales para la conservación de anfibios en entornos agrícolas y ganaderos. Organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyen este tipo de medidas entre las buenas prácticas para compatibilizar actividades humanas con la protección de especies amenazadas.

¿Por qué son importantes los abrevaderos para los anfibios?

Los abrevaderos ganaderos se han convertido en refugios involuntarios para la fauna silvestre en muchas zonas donde los puntos de agua naturales han desaparecido o se han reducido drásticamente. En regiones de montaña como la leonesa, estos depósitos artificiales pueden ser los únicos lugares con agua disponible durante los meses más secos del año.

Para los anfibios, que requieren ambientes húmedos para completar su ciclo vital, los abrevaderos ofrecen oportunidades de hidratación, alimentación y refugio. Sin embargo, como se ha mencionado, también suponen riesgos si no cuentan con vías de escape adecuadas. La adaptación de estas infraestructuras busca maximizar sus beneficios para la fauna sin comprometer su función original para el ganado.

Los expertos en conservación señalan que la protección de los anfibios trasciende el valor de estas especies en sí mismas, ya que su presencia indica la buena salud de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Su desaparición puede desencadenar desequilibrios ecológicos con consecuencias para otras especies, incluidos insectos beneficiosos para la agricultura y la ganadería.

¿Cuánto cuesta adaptar un abrevadero para anfibios?

Según los datos del proyecto de la Junta de Castilla y León, la inversión media por abrevadero se sitúa en torno a los 688 euros, resultado de dividir el presupuesto total de 241.066 euros entre los 350 puntos de agua intervenidos. Esta cifra incluye no solo la instalación de rampas, sino también trabajos de limpieza, reparación estructural, impermeabilización y mantenimiento general.

No obstante, los costes pueden variar significativamente según el estado de conservación inicial de cada abrevadero y su accesibilidad. En zonas de montaña con difícil acceso, el transporte de materiales y maquinaria puede incrementar sustancialmente el presupuesto final de cada actuación. Asimismo, los abrevaderos que requieren reparaciones estructurales importantes demandan inversiones superiores a aquellos que solo necesitan adaptaciones menores.

La controversia generada por el vídeo viral ha llevado a algunos usuarios en redes sociales a cuestionar la eficiencia del gasto público, argumentando que una inversión de casi 690 euros por abrevadero resulta excesiva para instalar pequeñas rampas de cemento. Sin embargo, la administración insiste en que el proyecto contempla actuaciones más amplias que no siempre resultan visibles en un único punto de agua.