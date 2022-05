Las reacciones al tiroteo en Texas: "¿Por qué dejamos que esto siga pasando?"

Ayer, día 24 de mayo, se produjo en la ciudad tejana de Uvalde un violento tiroteo en la Escuela Primaria Robb, que se cobró la vida de alrededor de 21 personas, la mayoría de ellas niños. El artífice de este asesinato en masa fue Salvador Rolando Ramos, joven de 18 años que en horas anteriores disparó a su propia abuela.

Lo sucedido en Uvalde, sin embargo, no constituye el primer evento relacionado con el uso de armas de fuego en centros escolares estadounidenses, y es que este 2022, que aún no ha alcanzado su ecuador, ha tenido que sufrir ya 27 tiroteos de esta naturaleza. Todos ellos, por supuesto, producidos en Estados Unidos.

Una vez más, el debate del control y la regulación de armas de fuego en esta superpotencia norteamericana está en boca de todos, y deja en el aire una serie de preguntas que deben ser respondidas por las autoridades pertinentes: ¿por qué no se comienza a controlar de manera férrea la posesión de armas de fuego? ¿Cuántas vidas jóvenes deben perderse para que el gobierno estadounidense abra los ojos?

Estos cruentos sucesos, por otra parte, se han repetido en tantísimas ocasiones que incluso tienen ya un término en inglés para definirlos. Un término que se ha utilizado en tantísimas ocasiones a lo largo de los años que ya incluso estremece al leerlo: school shooting.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado en su cuenta oficial de Twitter lo devastado que se encuentra a raíz de esta cruel masacre:

For every parent, for every citizen, we have to make it clear to every elected official: It’s time for action.



We can do more. We must do more. pic.twitter.com/VDe0Wc7YT8 — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

"Acabo de volver de un viaje en Asia, donde me he reunido con líderes asiáticos, y recibí la noticia mientras estaba aún en el avión. Lo que me afectó en este vuelo de 17 horas fue que este tipo de tiroteos masivos rara vez ocurren en cualquier otro lugar del planeta. ¿Por qué? Allí también existen los problemas de salud mental. En otros países también se producen discusiones domésticas. Allí viven personas que están perdidas. Pero este tipo de tiroteos nunca suceden con la misma frecuencia que en América (refiriéndose a Estados Unidos). ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a convivir con esta carnicería? ¿Por qué dejamos que esto siga pasando? Por el amor de Dios. ¿Dónde está el coraje que necesitamos para terminar con esto y enfrentarnos a los lobbies?

Ha llegado la hora de convertir el dolor en iniciativa, en acción. Por todos los padres, por todos los ciudadanos de nuestro país, tenemos que dejar claro a cualquier funcionario electo que es hora de actuar. Es el momento de que todos aquellos que impiden o retrasan el sentido común en la regulación de armas de fuego sepan que no olvidaremos. Podemos hacer mucho más. Tenemos que hacer mucho más."

Así lo han hecho también diversas celebridades estadounidenses de todos los campos del mundo del entretenimiento:

2-day Twitter outrage doesn’t cut it. When you step into the voting booth this fall, VOTE GUN CONTROL. — Stephen King (@StephenKing) May 24, 2022

"Dos días de indignación en Twitter no harán que esto pare. Cuando entres a las cabinas de votación en otoño, VOTA A FAVOR DEL CONTROL DE ARMAS."

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2022

"Llena de rabia y dolor, y completamente rota por los asesinatos en Uvalde. También por Buffalo, Laguna Woods y tantos otros. Por la manera en la que nosotros, como nación, nos hemos visto condicionados por la tragedia más inaceptable e insoportable. Las palabras de Steve (Kerr, entrenador de los Golden State Warrios cuyas declaraciones traduciremos a continuación) suenan a pura verdad y calan muy hondo."

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

"No voy a hablar de baloncesto, no ha pasado nada en nuestro equipo durante las últimas 6 horas. Empezaremos todo igual que siempre esta noche, las preguntas sobre baloncesto no importan. Alrededor de 14 niños han sido asesinados a poco más de 600 kilómetros (400 millas) de aquí, y también un profesor. En los últimos 10 días, varias personas mayores negras fueron también asesinadas en un supermercado en Buffalo. Feligreses asiáticos fueron asesinados en el sur de California. Ahora, niños asesinados en su propia escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo al respecto? Estoy cansado, agotado de sentarme aquí y tener que dar mi pésame a familias devastadas. Cansado del silencio. Ya es suficiente. Hay 50 senadores que ahora mismo se niegan a votar por la HR8 (ley de control de armas en Estados Unidos), un a ley que lleva dos años sobre la mesa sin que hagan nada al respecto.

Hay una razón por la que no votarán al respecto: quieren mantener su poder. Así que a usted, Mitch McConnell (republicano parte del Senado estadounidense), y a todos los senadores que se niegan a hacer algo respecto a la violencia, los tiroteos escolares y en supermercados, les digo: ¿mantendrán su deseo de poder por encima de las vidas de nuestros niños, ancianos y feligreses? Porque es lo que parece. Es lo que sucede cada semana. Estoy harto, he tenido suficiente, jugaremos el partido de esta noche, pero quiero que todos los aquí presentes piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus padres, sus hermanas y hermanos. ¿Cómo se sentirían si esto les pasara a ellos hoy mismo? No podemos hacer oídos sordos. No podemos quedarnos sentados y leer al respecto, y decir "Bueno, ya ha llegado otro minuto de silencio, es lo que hay. ¡Vamos Mavericks (equipo tejano de la NBA)!". Pero es lo que haremos, y jugaremos la baloncesto mientras 50 senadores en Washington nos tienen como rehenes. El 90% de los americanos (estadounidenses) quieren una revisión de la legislación sobre armas de fuego, independientemente de su partido político. El 90% de nosotros somos rehenes de 50 senadores en Washington que se niegan a someterlo a votación, a pesar de lo que nosotros, el pueblo americano (de nuevo, haciendo referencia a los estadounidenses), queremos. No lo someterán a voto porque quieren agarrarse a su poder. Es patético. No lo soporto más."

En definitiva, las redes de nuevo están sirviendo como altavoz del público en general. La sociedad internacional pide a gritos nuevas regulaciones a la posesión y, evidentemente, uso de armas de fuego indiscriminado que se produce en Estados Unidos y cuesta cada año miles de vidas inocentes.

No obstante, desde que se comenzó a registrar cada tiroteo escolar allá por 2018 en Education Week, plataforma de noticias especializada en educación, se han producido 118 school shootings. En solo 4 años, más de un centenar de colegios han sufrido un ataque armado en este país norteamericano, incluso habiendo de por medio una pandemia mundial que hizo que se priorizara el sistema telemático para los estudios.

Por ello, cabe esperar que eventos tan crudos como este se sigan produciendo. Hasta que el Gobierno de los Estados Unidos decida tomar cartas en el asunto de manera contundente, el sufrimiento de miles de familias cada año será en vano, y las armas seguirán acabando de manera prematura e injusta con miles de vidas inocentes cada año.