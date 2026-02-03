Fin a las redes sociales para los menores de 16 años: cómo funcionará la prohibición del Gobierno y en qué países ya está en vigor

Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Esta medida llega con un objetivo claro: proteger a los adolescentes ante los posibles riesgos digitales. Pero ¿cómo funcionará en la práctica? ¿Y qué países han impuesto ya límites similares? Mientras que el nuestro aún define las reglas, otros cuentan con restricciones ya asentadas. Conocer sus experiencias ofrece pistas sobre cómo podría ser el porvenir de esta iniciativa.

El pasado mes de noviembre, la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado hizo una recomendación clave: no acceder a estos medios hasta haber cumplido los 16 años. ¿El motivo? Los perjudiciales efectos que una exposición temprana puede tener sobre la salud y el desarrollo social. Previamente, el Congreso había dado luz verde a la tramitación de una Ley Orgánica, destinada a esta misma causa; y que, ya entonces, recogía la ahora inminente restricción de edad.

¿Por qué se prohíben las redes sociales a los menores de 16 años?

En un mundo cada vez más digitalizado, conviene separar las numerosas posibilidades que ofrece la red de sus peligros subyacentes. Más aún, en edades tempranas, cuando la curiosidad y la impulsividad conviven con una menor capacidad para evaluar riesgos. Los adolescentes navegan entre información, redes sociales y plataformas de mensajería, muchas veces sin filtros ni supervisión. Limitar el acceso a ciertos contenidos o establecer una edad mínima busca equilibrar la libertad digital con la protección.

En este contexto, el ciberacoso se ha consolidado como uno de los mayores peligros. Más de un tercio de los jóvenes en 30 países han reportado haberlo sufrido y "uno de cada cinco falta a la escuela por ello", según los datos de Naciones Unidas. A este escenario se suma la proliferación de discursos de odio o el auge de la desinformación (fake news), gracias en parte a la Inteligencia Artificial (IA). Y no solo eso: los menores se encuentran cada día con una cantidad ingente de contenidos inapropiados.

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos; un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía y manipulación", ha expresado el presidente Pedro Sánchez, durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos celebrada en Dubái. "No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital".

¿Cómo va a funcionar la restricción por edad en redes sociales?

El veto afecta, por el momento, a las principales redes sociales: Instagram, Threads, TikTok, X... y a plataformas de streaming como Twitch. Mientras tanto, WhatsApp se queda fuera de la medida al ser considerada exclusivamente una app de mensajería instantánea.

Según ha declarado el presidente del Gobierno, el objetivo es obligar a todos estos medios a implementar "sistemas efectivos de verificación de edad"; como podría ser requerir cierta documentación personal o realizar en su caso un reconocimiento biométrico. Claro que, en este punto, habría que valorar también la protección de la privacidad.

Por otro lado, se pretende crear un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización". ¿Qué significa esto exactamente? En palabras de Sánchez, "difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que la plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

Consecuentemente, el Gobierno planea poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas. En caso de no retirar los mencionados contenidos de odio, se establecerán responsabilidades penales. Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos.

¿Qué países han implementado ya la restricción por edad?

España no es el único país que ha iniciado recientemente este proceso. Francia es el primero de Europa en legislar sobre este asunto. Sin embargo, en Australia, la regulación ya entró en vigor el pasado 10 de diciembre de 2025. Ahora bien, ¿cuál su alcance real?

Desde entonces, se han bloqueado millones de cuentas pertenecientes a personas identificadas como menores de 16 años. Pero lo cierto es que existen "brechas significativas" que podrían socavar la prohibición, escribe el diario The Guardian. Algunos informes sostienen que los adolescentes son capaces de eludir fácilmente la estimación de la edad facial de Snapchat. "Hay limitaciones técnicas reales para una verificación de edad precisa y confiable", afirma la plataforma en declaraciones recogidas por el periódico británico.

Del mismo modo, las Redes Privadas Virtuales (VPN) condicionan la eficada de la medida impulsada por el Gobierno de Anthony Albanese. Esto mismo es lo que se está analizando desde Europa. Así, en Francia continúa la lucha contra las VPN, herramientas capaces de sortear las recientes restricciones.

Así es la lucha contra las VPN en Francia

Estos sistemas ofrecen "una conexión digital entre el equipo y un servidor remoto propiedad de un proveedor VPN, creandon así un túnel de punto a punto que cifra los datos personales, enmascara la dirección IP y permite pasar por un lado los firewalls y los bloques de sitios web en Internet", informa Microsoft.

En lo que respecta a la prohibición de las redes sociales, los menores de 15 años podrían conectarse a TikTok "engañando" a la app. Para ello, solo tendrían que decir que se encuentran en un país donde sí puedan acceder a ella, como España (de momento); ya que el uso de las VPN impide que la web detecte la ubicación real.

No obstante, el Gobierno francés considera la utilidad de estos servidores para numerosos fines legítimos. Por ello, prohibirlas no es una opción. No sucede lo mismo con las redes sociales. "Prohibirlas a los menores de 15 años: eso es lo que recomiendan los científicos, eso es lo que exigen mayoritariamente los franceses (...). El cerebro humano de nuestros hijos no está a la venta, ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas", escribe el presidente Emmanuel Macron en su perfil de X.