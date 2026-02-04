La reina Letizia llama a humanizar la enfermedad del cáncer con empatía y acciones integrales

La reina Letizia ha presidido este miércoles el acto institucional de la Asociación Españaola Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial del Cáncer, en el que ha llamado a humanizar la enfermedad con empatía, pero también con acciones integrales que abarquen a todos los implicados con los pacientes oncológicos como eje vertebrador.

Doña Letizia, presidenta de honor permanente de la AECC y de su Fundación Científica, ha incidido en que el prolongado proceso de esta enfermedad conlleva la toma de decisiones muy complejas, impacta mucho más allá de lo fisiológico y afecta a todos los órdenes de la vida laboral, personal, social y familiar.

Atender de un modo integral a la persona con un diagnóstico de cáncer significa, ha precisado, incorporar apoyos sociales, funcionales, legales, emocionales, nutricionales, pero también abarcar todas las necesidades de la persona enferma, que son "reales" y "cambiantes".

"Humanizar, en definitiva, es garantizar coherencia, acompañamiento y constancia durante todo el proceso", ha resaltado la Reina, "sin perder nunca de vista la equidad" que es "una de las marcas de la casa y de la forma de actuar" de la AECC.

En su opinión, identificarse con el otro y sentir como el otro implica, más que palabras, una acción responsable, una voluntad y también consciencia de todos los actores implicados: las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones, las administraciones y el sector privado.

Y eso, ha dicho, es lo que pretende la AECC con su modelo de humanización, que su presidente, Ramón Reyes, ha presentado durante el acto, en el que también han intervenido pacientes de cáncer para dar testimonio de la enfermedad.

Reyes ha explicado que el acompañamiento y la humanización son piezas claves en el nuevo modelo de atención integral, en el que la prioridad son las personas con cáncer y sus familiares, y que tiene tratarse con equidad, según ha advertido, porque "todos tenemos derecho a un diagnósgtico rápido y los mejores cuidados".

Por eso, ha considerado que no es aceptable que una persona tenga que cambiar el lugar de empadronamiento para recibir un determinado tratamiento y eso, ha asegurado, está ocurriendo.

En España hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, una tendencia que va al alza debido, según la AECC, al envejecimiento de la población y a hábitos de vida menos saludables, entre otros factores.

El número de pacientes y familiares atendidos en 2025 por los servicios gratuitos de AECC fue de 86.486 y se recibieron más de 240.000 llamadas en el teléfono contra el cáncer (900 100 036).

La asociación invirtió 157 millones en investigación del cáncer con una red que alcanza los 3.000 investigadores y 24 millones destinados a 82 proyectos internacionales, la creación de 194 espacios libres de humo y casi 765.000 socios en toda España.