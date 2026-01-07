Renfe lanza billetes con superprecios desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia

Renfe ha puesto en marcha una campaña comercial de Superprecios para las rebajas de enero, con tarifas que parten desde 7 euros en trayectos de Avlo. La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero. El periodo de compra estará disponible entre el 8 y el 18 de enero.

Esta promoción permite planificar los primeros viajes de 2026 con importantes descuentos. Los billetes promocionales estarán identificados como “Superprecio” y se ofrecerán hasta agotar existencias, con precios desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia.

Además, los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica con la calidad del servicio Renfe) y pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Asimismo, aquellas personas viajeras que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.

Más servicios y menor consumo energético

Renfe dispone del mayor número de frecuencias y destinos del mercado, al ofrecer más de 300 servicios diarios de larga distancia con un amplio abanico de horarios para viajar por toda España.

Los trenes de alta velocidad AVE de Renfe son los mejor valorados por los españoles, según los datos del Panel de Hogares sobre el transporte ferroviario que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La compañía publica mensualmente sus índices de puntualidad y de calidad del servicio, tanto para sus trenes de alta velocidad y larga distancia como para Avant, Media Distancia y núcleos de Cercanías.

Según Renfe, ninguna otra operadora de transporte ofrece esta información con tanta accesibilidad y transparencia. Los datos están disponibles en el apartado ‘Gobierno corporativo y transparencia’ de la página web de Renfe.

Renfe se define como la empresa de transporte de viajeros y mercancías más eficiente energéticamente en España y un referente en movilidad sostenible. En este sentido, en los dos últimos años la compañía ha logrado reducir en un 13% el consumo energético unitario y disminuir un 20% su huella de carbono.