Todo lo que debes saber sobre el Abono Único de transporte: servicios, precios y a partir de cuándo puedes solicitarlo

Las reservas en trenes de Media Distancia deberán anularse con una hora de antelación en caso de no viajar.

La medida que se venía anunciando desde hace prácticamente un año está a punto de convertirse en una realidad. El Gobierno ha aprobado la creación del Abono Único de transporte, un nuevo título que permitirá viajar en autobús y tren por todo el territorio nacional a partir de 2026. Esta iniciativa se une a las bonificaciones al transporte público ya existentes con el fin de promover una movilidad más ecológica y accesible a la ciudadanía.

El Abono Único se podrá adquirir desde el 19 de enero de 2026 en los canales de venta habilitados por los operados adheridos al programa: taquillas, máquinas de autoventa, webs y apps. Este título permitirá realizar viajes ilimitados en el plazo de un mes a partir de la fecha de inicio elegida a cambio del abono de una tarifa plana. Además, se contemplan descuentos para los jóvenes de 14 a 26 años, mientras los menores de 14 podrán seguir viajando gratis. Pero ¿cuánto cuesta y qué servicios incluye el Abono Único de transporte?

¿Cómo funciona el Abono Único y qué servicios incluye?

Según ha concretado el Gobierno, el Abono Único tendrá un coste de 60 euros al mes para los mayores de 26 años, y de 30 euros para los jóvenes de 15 a 26 años. Este bono se identificará mediante un localizador único que los usuarios podrán validar para canjear por los siguientes títulos:

Todas las concesiones de autobuses interregionales de titularidad estatal , para cualquier origen y destino, una reserva por sentido y vía. En el caso de trayectos de corta duración la empresa concesionaria podrá permitir que se realice hasta dos reservas por sentido en el mismo día.

, para cualquier origen y destino, una reserva por sentido y vía. En el caso de trayectos de corta duración la empresa concesionaria podrá permitir que se realice hasta dos reservas por sentido en el mismo día. Servicios de Cercanías o Rodalies. El Abono Único podrá asociarse en una máquina de autoventa o taquilla a una tarjeta física recargable, como Renfe&Tú, para ser validado en los controles de acceso

o Rodalies. El Abono Único podrá asociarse en una máquina de autoventa o taquilla a una tarjeta física recargable, como Renfe&Tú, para ser validado en los controles de acceso Viajes en trenes de Media Distancia, para lo que será necesario asociar el localizador a un bono de MD a través de la web de Renfe. No se podrán enlazar trenes consecutivos si entre salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple del tiempo del primer trayecto, ni realizar más de 4 viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día.

Solo el titular podrá usar el abono, que deberá identificarse con su DNI o NIE. Al comprarlo, el usuario podrá elegir la fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores. El abono tendrá validez durante los 30 días naturales desde la fecha seleccionada.

En caso de reservar sin viajar, se debe anular la reserva con 24 horas de antelación en el caso de los autobuses y de 60 minutos para los servicios de Media Distancia. El incumplimiento de esta norma hasta en tres ocasiones puede llevar a la anulación del código de descuento, sin derecho a devolución ni la posibilidad de comprar un nuevo Abono durante 60 días.

Cómo conseguir el Abono Joven para viajar con descuentos en transporte público

Los jóvenes de 14 a 26 años deberán asimismo obtener el Código Joven para disfrutar del descuento del 50% en el Abono Único y de las demás bonificaciones al transporte público. Este trámite compete a los nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2011 y pueden completarlo a través de este enlace, mediante el sistema de identificación Cl@ve o un formulario de datos personales. Una vez completado, obtendrán el código alfanumérico de descuento, encabezado por las siglas AJ26.

Lo mismo ocurre en el caso de los menores de 14 años, nacidos entre 2012 y 2026, que deben obtener el código del Abono Niño para viajar gratis en los servicios de autobús y tren de los operadores adheridos a los programas de descuentos.

¿Qué descuentos al transporte se prorrogan en 2026?

El real decreto-ley 17/2025 publicado en el BOE recoge asimismo la prórroga de los siguientes descuentos:

Abono mensual de Cercanías por 20 euros, del 50% para jóvenes

20% de descuento en abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano y metropolitano, del 50% para jóvenes

40% en abono de 10 viajes en autobuses de titularidad estatal y del 50% en abonos mensuales, del 70% en el caso de los jóvenes

40% en los abonos de 10 viajes y abonos mensuales en trenes de Media Distancia, del 50% para jóvenes

Asimismo, el Ministerio de Transportes prepara nuevas bonificaciones en Cercanías y Media Distancia que entrarán en vigor próximamente.