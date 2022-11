La respuesta de un jefe a un empleado que ha perdido a un familiar deja atónitos a todos

La red social Twitter lleva años convertida en un hervidero de quejas y reclamaciones de todo tipo. Quejas individuales (y absurdas, en ocasiones) y quejas grupales, en ocasiones orquestadas únicamente para intentar desprestigiar a alguien o alguna entidad. Nada nuevo bajo el sol. Eso sí, cada cierto tiempo surge algún caso particular que deriva en un intenso debate sobre causas sociales que podrían ser analizadas para darle algún tipo de solución. Es lo que ha ocurrido estos últimos días con la usuaria @saldyard y las ausencias laborales justificadas (o no) a causa de fallecimiento de familiares. La respuesta de un jefe a esta empleada que ha perdido a un familiar deja atónitos a todos.

"Acaba de morir mi tío", le comunica esta videobloguera a su jefe a lo que éste le responde casi inmediatamente "Lo siento mucho, Pepi". Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, cuando Papi le informa de que el duelo por la muerte de su familiar es esa misma tarde el mensaje de su jefe pasa de lo personal a lo laboral y le explica lo siguiente: "A ver si podemos hacer para que salgas un poco antes. Los familiares de tercer grado no son motivo de ausencia". "¿Estás en Málaga o en Cártama?". Y claro, provoca el malestar de la implicada, que, afectada por la muerte de su tío, se pregunta de forma abrupta "¿En qué puto planeta es normal esto?".

En qué puto planeta es normal esto?Acaba de morir mi tio y esta es la respuesta de mi jefe pic.twitter.com/zJPu2bnvlH — Arwen🥀 (@saldyard) November 10, 2022

La exposición del tema por parte de @saldyard aviva el debate sobre la ausencia al trabajo por fallecimientos de familiares que no sean de la primera línea sanguínea y cómo deberían ser considerados legalmente. Actualmente el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores determina que por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (familiares directos) o afinidad (familiares políticos), el permiso tendrá una duración de dos días días hábiles (cuatro días cuando sea necesario desplazarse de ciudad o de país). Por tanto, se puede pedir el permiso por fallecimiento de un familiar cuando se trate de padres, hijos, cónyuges, suegros (todos ellos se consideran familiares de primer grado), hermanos, abuelos, nietos y cuñados (estos son de segundo grado). Pero quedan excluidos los tíos y los primos, puesto que pertenecen al tercer y cuarto grado de consanguinidad, respectivamente.

Algunas seguidoras como MagicVanderMort le dan su más sentido pésame, pero le hacen ver que, aunque "es una mierda, por ley tiene razón. Ahí luego entra la humanidad de cada uno porque está en su mano darte permiso "extraoficial", pero ya sabemos que la gente se queda con la ley y ya, no vayan ser que tengan alguna pérdida", le explica.

"Lo siento mucho. En casos como estos, lo que funciona es intentar conseguir una cita con atención primaria, aunque sea de urgencias, y que te den una baja por ansiedad, que además van a ser más días", le recomienda @nefesh_ en tono irónico, haciendo ver la diferencia de trato y la disparidad de criterios en casos sensibles.

Otros usuarios han aprovechado su historia para recordar, y denunciar también situaciones que ha vivido de cerca, como @MegatronGriffi7, a quien "a un compañero de mi hermano se le murió su madre estando en turno de noche y cuando llamo, la jefa le dijo que si se iba le echaban por abandono del puesto. Obviamente se fue".

Y también aparecen casos a la inversa, como el de @Martolius. "Mi tío falleció hace 3 años y yo estaba destrozada. Mi jefa directa (empresa grande) me dio día y medio, para poder estar en el tanatorio e ir al entierro. Me dijo q si venía algún superior me cubriría. Nunca lo olvidaré"

Y es que, perder a un ser querido es un golpe tan duro que todas las personas necesitamos unos días para recuperarnos. Además, los familiares más cercanos deben arreglar el papeleo que implica la defunción de una persona, por lo que es importante sentirse en situación de ayudar y ausentarse del puesto de trabajo sin el temor de perder dinero o gastar días de vacaciones.