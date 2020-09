Coronavirus: Retirados del mercado dos modelos de mascarillas

Facua ha alertado de la retirada de dos nuevos modelos de mascarillas por no cumplir con lo establecido por Consumo. La Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo ha comunicado que no pueden venderse al no justificar en su documentación las propiedades antivíricas y de filtración de bacterias que dicen poseer.

Los dos modelos retirados son las mascarillas higiénicas Disposable Protective Mask de la marca Tonqchen Wexin Labor Protection y la Premium Disposable Face Mask modelo JL-1-CE, que no tiene una marca conocida.

En cuanto a la primera de ellas, la marca indica en el envase que posee la propiedad "Antivirus", aunque no hace una justificación documental, cosa que pone en riesgo evidente la salud. De otro lado, en la segunda de las mascarillas se especifica que tiene la capacidad de filtrar bacterias, aunque como en la primera de las dos mascarillas no hay documentación que justifique tal extremo. El segundo de los casos se va más lejos y se indica que tiene propiedades de una EPI, como el marcado CE, pero de la misma forma una vez más tampoco lo justifica en la documentación.

Ambas alertas han sido notificadas por las autoridades competentes de la Junta de Extremadura, y tienen fecha de 11 y 17 de agosto, respectivamente.

FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios que pudieran tener una de estas mascarillas que se abstengan de utilizarlas y acudan al establecimiento donde las adquirieron para su devolución.