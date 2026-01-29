Roma cobrará a los turistas por visitar la Fontana di Trevi a partir de febrero: precio y cómo conseguir entradas

Viajar a Roma este 2026 traerá una novedad importante para los turistas: desde el 1 de febrero será obligatorio pagar entrada para acceder a la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital italiana. La medida, impulsada por el Ayuntamiento de Roma, busca reducir las aglomeraciones que se producen a diario en este punto neurálgico del turismo romano.

El precio de la entrada será de dos euros y permitirá acceder únicamente al catino, el espacio más próximo a la fuente. Seguir paseando por la plaza o contemplar la Fontana di Trevi desde cierta distancia seguirá siendo gratuito, por lo que solo deberán pagar quienes quieran acercarse hasta el monumento.

Esta decisión responde a las cifras récord de visitantes: alrededor de nueve millones de personas al año, más de 30.000 cada día, lo que ha llevado al consistorio, encabezado por el alcalde Roberto Gualtieri, a implantar un sistema de control similar al de otros enclaves históricos de la ciudad.

Cómo conseguir entradas para la Fontana di Trevi

Las entradas podrán adquirirse en el propio recinto mediante terminales SmartPOS, en los puntos de venta del Sistema de Museos de Roma y establecimientos autorizados, en las oficinas de información turística, y también online a través de la web oficial fontanaditrevi.roma.it, la única plataforma válida para comprar los tickets. Una vez allí, personal autorizado comprobará la validez de las entradas.

El acceso de pago será necesario entre las 9:00 y las 22:00 horas, y las entradas no estarán vinculadas a un día concreto, lo que da flexibilidad a los viajeros. Además, no tendrán que pagar los residentes en Roma, las personas con discapacidad y su acompañante, los niños menores de cinco años y quienes dispongan de la tarjeta MIC, que ofrece acceso gratuito a los museos cívicos de la ciudad.

Construida en el siglo XVIII, la Fontana di Trevi es el segundo monumento más visitado de Roma, solo por detrás del Coliseo, y uno de los símbolos más reconocibles de Italia. A pesar del nuevo sistema de pago, seguirá siendo una parada imprescindible para quienes viajen a la Ciudad Eterna.

Junto a la Fontana di Trevi, otros cinco espacios culturales de Roma también pasarán a ser de pago en febrero de 2026: el Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Pietro Canonica – Villa Borghese, el Museo Napoleonico y la Villa di Massenzio. Además, desde 2023 ya es necesario abonar entrada para visitar el Panteón, otro de los grandes atractivos turísticos de la ciudad.