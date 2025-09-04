Ryanair amplía gratis el equipaje de mano permitido

Tras haber desatado la polémica por reducir en un millón de plazas los vuelos de Ryanair en toda España, la compañía irlandesa da ahora una buena noticia. Y es que los pasajeros de Ryanair podrán llevar desde este viernes, 5 de septiembre, un equipaje de mano más grande y gratuito.

La medida eleva las dimensiones permitidas hasta 40 x 30 x 20 centímetros, lo que supone un incremento del 33 % frente al estándar de la Unión Europea, fijado en 40 x 30 x 15 centímetros.

Hasta ahora, la aerolínea permitía una pieza de equipaje de mano sin coste que debía caber bajo el asiento delantero. Con esta modificación, los viajeros podrán transportar un bulto de mayor tamaño. Quienes deseen añadir una segunda pieza de cabina tendrán la opción de contratar el servicio de ‘Priority Boarding’.

La compañía ha informado además de que ha completado la instalación de nuevos medidores de equipaje en 235 aeropuertos europeos, adaptados a las dimensiones ampliadas.

El director de marketing de la aerolínea, Dara Brady, subrayó: “A partir de hoy, el nuevo equipaje de mano gratuito de Ryanair es un 33 % más grande que el estándar establecido por la UE. Hemos modificado el tamaño de los medidores de equipaje en todos los aeropuertos para adaptarlos a este equipaje de mano gratuito más grande”.

Condiciones adicionales para los pasajeros

Brady recordó también que los clientes tienen la opción de solicitar la facturación de equipaje durante la reserva. Al mismo tiempo, advirtió: “Esperamos que nuestros clientes disfruten de estas piezas de equipaje de mano gratuitas más grandes, pero cualquier pasajero que no cumpla con estos nuevos y generosos límites deberá pagar la tarifa de facturación de equipaje en la puerta de embarque”.

Cambios visibles en aeropuertos europeos

El ajuste del equipaje de mano se aplicará de forma inmediata y visible en los aeropuertos, donde ya se han instalado medidores con las nuevas medidas. Este paso, según la aerolínea, refuerza la política de transparencia hacia los viajeros.

La compañía confía en que esta decisión sea un alivio para quienes viajan habitualmente con maletas ajustadas a los límites de cabina, aunque advierte que seguirá controlando el cumplimiento de las dimensiones permitidas.