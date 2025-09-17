Sánchez anuncia una ley para rebajar las horas lectivas del profesorado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a impulsar una ley educativa con nuevas medidas, entre las que ha destacado la obligatoriedad de rebajar las horas lectivas del profesorado en el aula a 23 horas en Primaria y a 18 horas en ESO y Bachillerato.

Así lo indicó Sánchez este miércoles tras visitar las instalaciones de la escuela infantil Casa de los Niños de Getafe, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el titular de Función Pública y Transformación Digital, Óscar López; y la alcaldesa del municipio madrileño, Sara Hernández.

El jefe del Ejecutivo explicó que, en 2018, el Gobierno comenzó a hablar con la comunidad educativa y con los maestros sobre las cargas lectivas del profesorado e indicó que “ésta es una de las asignaturas pendientes”. Así, señaló que la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) incluye “una recomendación sobre las horas lectivas que debían tener los maestros y las maestras”.

“Lo que vamos a hacer ahora es impulsar una ley de nuevas medidas donde, en lugar de ser una recomendación, sea una obligatoriedad que las horas lectivas en aula de los maestros y las maestras para la Educación Primaria sea de 23 horas y para los maestros y las maestras en Educación Secundaria y también en Bachillerato sea de 18 horas. Estamos hablando siempre de educación en aula”, subrayó.

Junto a ello, según destacó Sánchez, el Gobierno quiere “seguir impulsando la reducción de la ratio de maestro-maestra y alumno” y reducir la carga burocrática del profesorado, “uno de los elementos que siempre más pesa” en los maestros.

Sánchez también adelantó que el Ministerio de Educación y Formación Profesional va a poner en marcha a partir del próximo curso un programa de ayudas, de en torno a unos 175 millones de euros, “para que las familias que están por debajo del umbral de la pobreza puedan llevar a sus niños con una educación Primaria totalmente, absolutamente gratuita”.

“El Gobierno de España va a continuar en su apuesta por reforzar la educación pública. Lo hacemos con leyes, que traen dignidad, que traen calidad y excelencia a nuestros niños y niñas y también a nuestros jóvenes, y también lo hacemos con una apuesta decidida por la calidad, la dignificación y el reconocimiento institucional y social y económico, lógicamente, a todos los que participan en la comunidad educativa, sean trabajadores y trabajadoras de centros como éste, como también los maestros y las maestras”, declaró.