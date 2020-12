Una sanitaria de EE.UU. se desmaya en directo tras recibir la vacuna de Pfizer

Una enfermera de Tenessee, en EE.UU., se ha desmayado en directo mientras estaba siendo entrevistada por una televisión local tras ponerse la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

Durante las preguntas, Tiffany Dover comenzó a sentirse mareada, mientras se mostraba aturdida y se llevaba la mano a la frente. Después de separó del micrófono y se desmayó, mientras dos compañeros acudían a ayudarla.

Tiffany Dover, a nurse in the Covid-19 unit passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee.She is feeling better. 🙏🏻#COVID19 #vaccine #Tennessee pic.twitter.com/Bq2IAvAYwL