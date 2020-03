Los "sanitarios kamikazes españoles" frente al coronavirus que 'The New York Times' enseña al mundo

"No queremos ser mártires, sino profesionales con protección". Ésta es una de las frases que refleja las condiciones en las que están haciendo frente los sanitarios españoles a la crisis del coronavirus. Unas de las muchas palabras que han contado con el altavoz mundial que supone la portada de uno de los diarios más prestigiosos del planeta, The New York Times.

El testimonio se recoge dentro de un videorreportaje titulado Los sanitarios kamikazes españoles en la batalla contra el coronavirus. En él, médicos y enfermeros narran durante poco más de cinco minutos el contexto en el que están haciendo frente a la pandemia en los desbordados hospitales. Sin material de protección suficiente, con salas de esperas hasta arriba, pacientes por los pasillos, tanto en camillas como en el suelo...

El diario norteamericano recuerda que de los 85.000 contagiados en España (una cifra con que el lunes ya superaba a China), 12.000 son sanitarios, lo que supone un 14% del total. Bajas achacables en su mayoría, según los sanitarios, a la falta de guantes, mascarillas y EPIs y que debilitan aún más a un sistema público de por sí ya mermado que está intentado reforzarse con enfermeros y médicos titulados o jubilados.

El reportaje también muestra cómo los sanitarios intentan solucionar la falta de material protector por sí mismos improvisando mascarillas con pantallas protectoras caseras; bolsas de basura en batas con mangas; o recortar sábanas quirúrgicas para transformarlas en trajes de protección.