Así era el 'Segador de la muerte', nueva especie de tiranosaurio descubierta

Paleontólogos de la Universidad de Calgary y el Museo Royal Tyrrell han descubierto un nuevo tiranosaurio en Alberta, Canadá, un dinosaurio depredador cuyo nombre científico Thanatotheristes degrootorum se puede traducir como el "segador de la muerte".

El fósil de 79 millones de años es el tiranosaurio más antiguo conocido del norte de América del Norte y es la primera nueva especie de tiranosaurio identificada en Canadá en 50 años. Recordemos que Alberta es una región con un gran número de especies descubiertas en el territorio. De hecho el Albertosaurio recibe su nombre por haber sido descubierto en Alberta.

El autor principal del estudio, Jared Voris, un estudiante de doctorado de Zelenitsky cuyo análisis identificó la nueva especie, dice que el espécimen fósil es muy importante para comprender el período Cretácico Tardío cuando los tiranosaurios deambulaban por la Tierra. "Nos da una nueva comprensión de la evolución del tiranosaurio y cómo estos animales interactúan con su ecosistema", explica.

"Con esta nueva especie, ahora sabemos que los tiranosaurios estaban presentes en Alberta antes de hace 77 millones de años, la edad del siguiente tiranosaurio más antiguo", dice el coautor del estudio, el Dr. François Therrien, conservador en el Museo Real Tyrrell. "Podemos ver desde el cráneo cómo Thanatotheristes está relacionado con los otros tiranosaurios más conocidos de Alberta".

Thanatotheristes degrootorum lleva el nombre de John y Sandra De Groot, quienes encontraron los fósiles.

El estudio del equipo, A New Tyrannosaurine (Theropoda: Tyrannosauridae) from the Campanian Foremost Formation of Alberta, Canada, Provides Insight on the Evolution and Biogeography of Tyrannosaurids, se publica en la revista revisada por expertos Cretaceous Research .

Las nuevas especies tienen características físicas distintas. Thanatotheristes degrootorum, un nuevo género y especie, se identificó a partir de un fósil fragmentario que consta de partes del cráneo y los huesos de la mandíbula superior e inferior.

El descubrimiento del Segador de la muerte

Los huesos, que aparentemente habían caído de un acantilado y se hicieron añicos en la orilla del río Bow, fueron encontrados por John y Sandra De Groot (después de los cuales se nombró la nueva especie) en 2010 cerca de la ciudad de Hays, a unos 200 kilómetros al sureste de Calgary

El espécimen yacía en un cajón del Museo Royal Tyrrell hasta la primavera pasada, cuando Voris lo examinó. "Encontramos características del cráneo que no se habían visto antes en otros tiranosaurios", dice. "El fósil tiene varias características físicas, incluidas las crestas a lo largo de la mandíbula superior, que lo distingue claramente de una nueva especie".

La evidencia diagnóstica mostró que Thanatotheristes es un pariente cercano de otras dos especies conocidas de tiranosaurios, Daspletosaurus torosus y Daspletosaurus horneri . Las tres especies forman un nuevo grupo de dinosaurios llamado Daspletosaurini.

Este grupo tenía hocicos más largos y profundos y más dientes en las mandíbulas superiores que los tiranosaurios encontrados en el sur de los EEUU, Que tenían caras más cortas, parecidas a un bulldog, dice Voris.

La investigación indica diversidad entre los tiranosaurios

El Segador de la muerte, que Voris estima que tenía aproximadamente ocho metros de largo, probablemente se aprovechó de los grandes dinosaurios que se alimentan de plantas, como el Xenoceratops con cuernos y el Colepiochephale con cabeza de domo que formaban parte del ecosistema.

Las diferencias en tamaño, forma del cráneo y otras características físicas entre los grupos de tiranosaurios de varias regiones geográficas pueden ser adaptaciones a diferentes entornos, tipos de presas disponibles y estrategias de caza, dice Zelenitsky.

"Algunas especies se adaptan mejor a ciertos entornos", dice Voris. "Esto reduce la competencia y le da a las especies una mejor oportunidad de supervivencia".

Esto se puede ver en los ecosistemas modernos con leones y tigres, agrega. Los leones se encuentran en África y favorecen los ambientes abiertos de tipo sabana, mientras que los tigres se encuentran en Asia y prefieren los ambientes boscosos.

Morfología

La investigación del equipo también sugiere que los tiranosaurios no compartían un tipo de cuerpo general. En cambio, grupos de diferentes especies de tiranosaurios desarrollaron formas distintas de cráneo, tamaños corporales y otras características físicas, extendiéndose a diferentes entornos donde cada grupo prosperó.

"El siguiente paso es probar más esa hipótesis y comparar cómo difieren las especies de tiranosaurio de varias regiones geológicas", dice Voris.

La investigación del equipo fue apoyada por el Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, una Beca doctoral Eyes High para Voris y la Sociedad Cooperativa del Museo Royal Tyrrell .