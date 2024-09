Septiembre premia a los buenos estudiantes que durante el verano se han esforzado para ponerse al día de un curso académico convulso y también a aquellos que hicieron bien los deberes a la hora de buscar alojamiento de cara a la nueva temporada. 1.500 estudiantes de todo el mundo llegan a la US y la odisea de los universitarios para alquilar un piso en Sevilla va cada año a más. Y no sólo por los precios, que han crecido entre un 5% y un 10%, sino también en las prestaciones que ofrecen. Porque muchos tienen la impresión de que un piso de estudiantes puede presentarse de cualquier manera, pero las necesidades de este grupo de jóvenes siguen exigiendo unos mínimos que les ayuden a manejarse en el interior de la vivienda ¿Qué electrodomésticos necesito en mi piso de estudiante? Estos son seis electrodomésticos que no pueden faltar en un piso de estudiantes.

Lavadora

El primero de ellos es la lavadora. Una lavadora que no tiene por qué ser la de más alta gama del mercado, pero sin con la capacidad suficiente para poner a lavar ropa de cama y con programas muy específicos (ropa de deporte, de algodón, delicada, por colores). Así evitaremos los dramas de tener que hacer la llamada de emergencia a los padres por quedarse sin ropa blanca (desteñida) o camisetas (todas estrechas).

Frigorífico

Trucos para evitar que el queso se ponga duro en el frigorífico

También es necesario contar con un frigorífico de gran capacidad (al menos 150 litros). Cuantas más baldas y compartimentos tenga, mejor, así se podrán asignar una a cada integrantes del piso compartido. Será, casi seguro, el sitio reservado para colocar los tupper con platos cocinados desde el hogar familiar para evitar perder tiempo en la cocina y poner a prueba unas dudosas dotes culinarias, en la mayoría de los casos.

Cafetera

La cafetera es el principal aliado para miles de estudiantes que pasan horas y más horas estudiando o aguantando el cuerpo después de una salida nocturna para dar el do de pecho en las clases. Tener una cafetera a mano es fundamental y si el casero no la facilita habrá que comprarla entre todos puesto que hablamos de un aparato que no es excesivamente caro, a no ser que alguno tenga un capricho en forma de máquina italiana de última generación.

Microondas

Es más complicado exigir a un piso que se alquila que cuente con horno, pero sí necesario que, al menos, disponga de un microondas, mini horno o grill, fundamental para calentar comida, bebida o preparar platos rápidos sin apenas manchar y mover bártulos en la cocina. Eso sí, mucho ojo con poner pizzas durante un tiempo excesivo porque la cosa puede terminar en drama, como el caso reciente de la joven española que quemó una pizza y obligó a actuar a los bomberos en Australia.

Aspiradora

Dos jóvenes colaboran para limpiar su piso compartido con la aspiradora

Sin duda alguna el tema de la organización para tener el piso ordenado y presentable es la gran asignatura pendiente en la mayoría de pisos de estudiante. Posiblemente estos pisos vengan equipados, como mucho, con escoba, recogedor y un par de paños de cocina. Bien. Nadie pretende que los habitáculos estén impolutos porque será difícil, pero tener a mano una aspiradora para poder trabajar en equipo y ágilmente al menos un rato los sábados por la mañana puede marcar la diferencia.

Lavavajillas

Por último, el electrodoméstico que marca la diferencia (y puede que el precio) en algunos pisos de estudiantes: el lavavajillas. Bien es cierto que si el piso es individual o de dos personas los cacharros que se van a usar son mínimos y podrían lavarse a mano sin esfuerzo, pero en el momento que el piso compartido sea de 3, 4 o más inquilinos el lío puede ser tremendo. Y lo que es peor, fuente de conflicto continuo. Tener un lavavajillas en el piso será como contar con un ascensor para subir a una quinta planta.