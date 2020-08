Fernando Simón niega un confinamiento en septiembre y defiende la vuelta a las clases

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha negado tajante este jueves que vaya a haber un confinamiento en España en septiembre y ha asegurado que "son bulos que corren", aunque si la evolución de la pandemia lo exige, "obviamente se planteará".

"En ningún foro o reunión que haya participado se ha mencionado ni siquiera el tema, son bulos que corren, no sé con qué intención; si en algún momento se tiene que plantear por la evolución de la epidemia, obviamente se planteará y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", ha afirmado en rueda de prensa.

Simón ha recordado que España está viviendo un incremento de los casos y en algunas comunidades se aprecia cierto grado de transmisión comunitaria, pero lo cierto es que las más afectadas por los brotes, como han sido Cataluña y Aragón, están estabilizándose e incluso descendiendo.

De hecho, el epidemiólogo ha valorado las medidas acometidas por ambas comunidades: "Lo que se ha hecho puede servir de espejo para todas las que puedan tener que enfrentarse a brotes de gran magnitud o de un cierto grado de transmisión comunitaria", incluso cuando "empiece a vislumbrarse una situación similar", ha enfatizado.

"Creo -ha proseguido- que ha sido un éxito relativo porque hemos tenido los brotes y la transmisión comunitaria", pero lo cierto es que las medidas "han sido muy eficaces" y han demostrado que los brotes "se pueden controlar". Y, en este sentido, ha señalado que Madrid es una de las comunidades "en la que más tenemos que fijarnos ahora" como antes se hizo con Cataluña y Aragón.

Aboga por volver a las aulas: Hay que aprender a convivir con el virus

Por otro lado, Simón ha abogado por la vuelta a las aulas en septiembre porque hay que "aprender a vivir" con el virus, que es "algo puntual", pero la educación es una de las actividades "más importantes que se pueden hacer". "Queramos o no tenemos que aprender a convivir con el virus, al menos, mientras no tengamos una vacuna", ha advertido.

Y durante esa convivencia -que pasa por "aprender a volver a unas ciertas actividades" sociales, educativas o laborales "de una manera diferente"-, hay que cerrar colegios concretos, aulas o grupos de alumnos porque la evolución de los contagios así lo requiere, "se tendrá que hacer". "Si es necesario dar un paso más y cerrar los colegios de una zona o una provincia concreta o de toda España, se valorará", ha dejado claro.

El experto ha recordado que el Gobierno y las comunidades trabajan desde hace meses "muy concienzudamente" en la vuelta al cole y "hay procedimientos y protocolos y recomendaciones de cómo actuar y organizar las escuelas y los colegios", aunque las dos administraciones van a seguir manteniendo más encuentros para dar "más detalle en algunos de los protocolos".

No hay riesgo inminente de colapso sanitario

Con respecto al riesgo de colapso sanitario del que alertan varias sociedades médicas, Simón ha subrayado que el coronavirus no está poniendo en riesgo de colapso al sistema.

"En España ahora mismo no hay un riesgo inminente de colapso sanitario", ha dejado claro el epidemiólogo, quien ha detallado que actualmente hay 3.596 camas ocupadas por pacientes con Covid, de los que 383 están en cuidados intensivos. No obstante, sí ha reconocido que ha habido una presión mayor en algunos puntos concretos azotados por los brotes, como Cataluña o Aragón, que ha tenido dos hospitales en estas circunstancias sin llegar a lo que sucedió en el pico de la epidemia.

Mientras, en Madrid "también está subiendo, pero ahora no está poniendo en jaque al sistema"; aunque sí que hay "2 o 3 hospitales con una situación más peligrosa", la Comunidad no "está notificando una situación de alto riesgo".

Ha considerado que las manifestaciones de estas sociedades "son llamadas de atención" para "mantener la tensión". Sobre todo, de cara a septiembre, cuando el riesgo va a aumentar, una vez la gente empiece a volver de vacaciones y, por tanto, a cambiar de nuevo de grupos de convivientes en el trabajo y en las escuelas, con lo que "es muy probable que se produzca un incremento de transmisión".

¿Segunda ola?

Simón ha vuelto a rehusar a hablar de una segunda ola: "No deberíamos buscar un término que nos genere más ansiedad de la cuenta: podría serlo y podría no serlo", ha enfatizado para insistir en que lo de ahora "no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en marzo y abril", aunque "es cierto" que los contagios están aumentando en todas las comunidades, y "eso no lo podemos perder de vista", ha avisado.

A favor de que "no se fume en ningún sitio, nunca"

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha mostrado partidario de que "no se fume en ningún sitio, nunca", pero ha aclarado que la medida ya aprobada en Galicia y Canarias está más relacionada con el uso de mascarillas y la reducción de riesgos, ya que "fumar o no fumar no es una práctica en sí de riesgo".

"Son medidas que garantizan una adecuada implementación de las de control, como el distanciamiento y uso de mascarillas" que, "si es necesario" homogeneizar, "se hará", aunque la ley antitabaco actual ya es de por sí muy restrictiva.