La mitad de los andaluces que padecen sobrepeso presentan secuelas psicológicas incluso en los casos más leves

Padecer obesidad o sobrepeso tiene un impacto en la salud mental incluso en los casos más moderados. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la consultora fieldwork.Quality para Allurion, empresa dedicada a fomentar la pérdida de peso mediante la utilización de un balón gástrico. Según este estudio, el 47,6% de los encuestados consideraron que incluso un nivel moderado de sobrepeso afectaba el bienestar mental y sólo el 7% afirmó que, basado en su experiencia, en ningún caso había relación entre la condición física y la mental.

El estudio, que se realizó en febrero de este año a nivel nacional y ha sido segmentado por comunidades autónomas, también revela que el 88% de los andaluces ha ganado peso en los dos años desde el comienzo del confinamiento por el virus SARS-CoV-2, con una media de 7,8 kilos de diferencia respecto a comienzos de 2019. Y ofrece otras revelaciones interesantes sobre las causas del sobrepeso, así como su impacto en la vida diaria.

Curiosamente, sólo el 48,8% de los andaluces consideraba que sentirse satisfecho con el cuerpo y con el peso corporal era fundamental. Un dato que contrasta con la cifra del 77,5% registrada en Madrid o el 74,1% en Cataluña. El estudio también muestra un mayor grado de desconfianza hacia las dietas publicadas online o en revistas. Más de la mitad (51,2%) las considera ineficaces frente al 53% de los madrileños o el 56% de los catalanes que sí las consideran útiles. Por otra parte, el 66,7% de los andaluces consideran la obesidad ante todo un problema de salud frente al 47,7% de los madrileños o el 40,8% de los catalanes, ambas comunidades en las que un mayor porcentaje de la población busca perder peso por cuestiones estéticas (28,4% y 32,3%, respectivamente, frente al 15,5% en Andalucía).

"La obesidad es una de las enfermedades que más problemas psicológicos genera hoy en día. Tiene un componente psicológico fundamental pues afecta a las tres necesidades psicológicas básicas. La primera es la valía pues la persona no se ve capacitada para hacer cosas que querría hacer. La segunda necesidad que se ve afectada es la de seguridad pues la persona no se siente segura con su cuerpo poniendo en riesgo su salud. Y por último el hecho de ser queridos. Vivimos en un mundo en donde el físico adquiere una importancia tal que, en muchas ocasiones, las personas con más kilos no se sienten dignos de ser queridos y de recibir cariño. No debemos olvidar que sentirse cómodo con uno mismo ayuda a desenvolverse mejor, ser más activo y todo ello nos lleva a tener un mejor autoconcepto que se traduce en tener mejor autoestima. Los resultados de este estudio subrayan la importancia de tener un peso saludable para la salud psicológica, así como la creciente concienciación sobre la existencia de soluciones seguras para perder peso que complementan el hacer ejercicio y una dieta saludable", afirma la psicóloga clínica Isabel Rojas-Estapé.

En relación con el impacto de la obesidad en la salud general, el 53,6% de los encuestados en Andalucía la relacionan con problemas cardiovasculares, la diabetes, la hipercolesterolemia o problemas del hígado en los casos más serios, el 17,9 % con la dificultad de conciliar el sueño y el 29,8% con problemas relativos a la vida sexual. Otro problema que identificó la muestra tiene que ver con la discriminación hacia las personas obesas, un factor que sólo lo obviaba 1 de cada 10 encuestados. No en vano, el 40 % afirmó que incluso en los casos más moderados, el hecho de padecer sobrepeso genera dificultades para obtener empleo.

Como parte de la encuesta, Allurion ha preguntado a las mujeres mayores de 45 años que hayan experimentado la menopausia cuál ha sido el impacto en su salud física y psicológica. Y ha detectado que 5 de cada 10 mujeres se siente peor con su cuerpo tras la menopausia, y que 8 de cada 10 encuestadas identifica el sobrepeso como el principal problema que les afecta en su vida diaria en esta etapa de su vida.

Respecto a los métodos más comunes para perder peso, el 84,5% de los encuestados considera que tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio es el principal método para perder peso, seguido por las dietas específicas (61,9%), los suplementos (31%) y los quemadores de grasas (26,2%).

Respecto al balón intragástrico, a pesar de su reconocido éxito para perder peso, sólo el 3,6% lo ha probado. Sin embargo, este dato contrasta con el 75% que los considera como una solución probada para perder peso y el 66 % que los considera bastante o muy eficaz. Entre los factores que pueden impulsar la adopción de esta solución es que el método Allurion no requiere hospitalización o cirugía. Curiosamente, el 59,2 % de los encuestados piensa, erróneamente, que el balón intragástrico requiere cirugía. Por lo que si se cambia la percepción podría aumentar el número de adeptos a este método.

Según Benoit Chardon, Director Comercial en Allurion, "los datos de nuestra encuesta nos confirman que el sobrepeso sigue siendo un problema grave que hay que atajar en nuestra sociedad y que ha aumentado durante la pandemia de Covid-19. También revela un buen conocimiento por parte de los encuestados de los diferentes métodos para perder el peso, sin embargo, no parece que la confianza que tiene la gente en las dietas y el ejercicio como mejor método para perder el peso haya sido suficiente para bajar la curva. El balón intragástrico de Allurion es un método eficaz y poco invasivo que complementa las otras medidas para perder peso, haciéndolo más fácil y consiguiendo resultados en poco tiempo".

La encuesta de fieldwork.Quality para Allurion se ha realizado en febrero de 2022 entre una muestra de 679 encuestados en toda España, el 99 % de los cuales actualmente sufre sobrepeso u obesidad. 8 de cada 10 encuestados ha probado algún método para perder peso, el 57% practicándolo en la actualidad. Sólo el 10% afirma que ha obtenido resultados duraderos como consecuencia de sus intentos de perder peso.