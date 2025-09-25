Las sociedades científicas reclaman la vacunación antigripal entre los 6 meses y los 17 años

Pediatras, infectólogos y vacunólogos han pedido este jueves que se amplíe la cobertura vacunal de la gripe en todos los niños y adolescentes de entre seis meses y 17 años porque se ha observado un aumento de la mortalidad y un incremento de los ingresos en las UCI en este grupo de población.

El Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV- AEP), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Asociación Española de Vacunología (AEV) han presentado un documento de consenso para insistir en que la gripe es una enfermedad que se puede complicar si no existe una vacunación y que sus efectos no se deben "subestimar".

"Los niños son excelentes vehículos de transmisión de la infección, lo hacen en grandes cantidades y durante mucho más tiempo que los adultos, y pueden contagiar el virus a otros segmentos de la población", ha detallado el presidente de la SEIP, Fernando Baquero, quien ha remarcado que vacunar a la infancia no sólo les protege a ellos, sino que "actúa como escudo" para toda la población.

Actualmente, la vacunación antigripal en el sanidad española, desde hace tres años, está financiada en la infancia, pero sólo para aquellos niños entre seis y 59 meses y en niños mayores considerados de riesgo.

Las tres sociedades científicas coinciden en que, además de ampliar la vacunación hasta los 17 años, se deberían reforzar las coberturas en cuidadores de pacientes de riesgo, embarazadas y a todos los profesionales sanitarios.

El coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, Francisco Álvarez, ha explicado cómo va a actuar probablemente la gripe en Europa teniendo como referencia el hemisferio sur.

"Este año, la temporada de epidemia gripal en Australia se ha comportado de un modo normal. Ha sido un poco tardía y el grupo de edad más afectado ha sido en niños de entre 5 a 9 años con más de 50.000 casos y también los mayores de 70 años y los de 0 a 4 años con 40.000 casos", ha adelantado Álvarez.

Hay comunidades autónomas que ya están aumentando la edad de vacunación en la campaña 2025-2026 como es Castilla y León, que lo amplía a los ocho años; Galicia hasta los once años y Murcia que la ha prolongado hasta los nueve años. Los expertos han explicado que esta campaña de vacunación va a tener lugar en centros de salud y escuelas.

El vocal del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP, Ignacio Salamanca, ha incidido en que esta enfermedad se percibe como una enfermedad banal y leve, pero lo cierto es que todos podemos estar expuestos.

"Las medidas higiénicas no son suficientes y la vacunación ha demostrado ser la mejor medida y la más eficaz", ha expuesto Salamanca, quien detalla que su eficacia es del 60-70%.

Los expertos añaden que es una enfermedad "potencialmente grave" que acaba con la vida de entre 10 y 15 niños al año de media en las últimas temporadas.

La formación específica de los profesionales sanitarios y de los centros educativos, mejorar la accesibilidad a la vacunación con horarios flexibles, aumentar la concienciación y tener información actualizada sobre resultados en salud, son algunas de las medidas que proponen las sociedades científicas para que aumenten las coberturas vacunales.