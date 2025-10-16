Estos son los nominados a los Premios Digitales de Sevilla 2025

Los Premios Digitales de Sevilla 2025 dan a conocer a sus ganadores. El jurado de esta segunda edición de los #SEDA25 ha seleccionado a los candidatos en las cinco categorías que reconocen la creatividad y la difusión de la cultura sevillana en el entorno digital. Los ganadores se dan a conocer el jueves 16 de octubre durante la gala que se celebra en la Iglesia Conventual de Santa Clara.

El acto cuenta con el patrocinio de Catedral de Sevilla, Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Cárnicas Almansa, centrohistorico.info y Parking Imagen. Además, colaboran la Archidiócesis de Sevilla y diversas entidades participantes como Cruzcampo, Mariscos González, El Corte Inglés, Viñafiel, Coca-Cola, La Papa que Llevas, Jinzei, Panadería Obando, Aire Ancient Baths y Rolando Conforto.

Finalistas de los Premios Digitales de Sevilla 2025

Premio Digital de Sevilla Enrique Barrero, al mejor texto:

José Félix Machuca (@JFelixMachuca)

(@JFelixMachuca) Alberto Fernández (@Albertoflorenzo)

(@Albertoflorenzo) José Vega de los Reyes (@VegadelosReyes)

Premio Digital de Sevilla Ismael Yebra, al mejor tweet o post:

Daniel del Toro (@DanielMChef4)

(@DanielMChef4) Marcos Pacheco (@SevillaInsolita)

(@SevillaInsolita) Juan Antonio Aguayo (@guiasevillana)

(@guiasevillana) Lucas Melcón (@malacarasev)

(@malacarasev) Eva Cepero (@Flamencakitchen)

Premio Digital de Sevilla Juan Teba, a la mejor foto o vídeo:

Víctor García Regalado (@VictorDRGS)

(@VictorDRGS) Miguel Morenatti (@MiguelMorenatti)

(@MiguelMorenatti) Juan Manuel Serrano (#JuanmaSerrano)

(#JuanmaSerrano) Antonio Periañez (@periperiodista)

Premio Digital de Sevilla centrohistorico.info, al mejor podcast o TikTok:

Clara Grima (@ClaraGrima)

(@ClaraGrima) Óscar Gómez (@oscar_gomez)

(@oscar_gomez) Juanlu Navarro (@juanlu)

Premio Digital de Sevilla Catedral de Sevilla 2025, al mejor contenido sobre Piedad Popular:

@PasionDSevilla

El tuitero del Antifaz (@antifazista)

(@antifazista) Manolo Ruiz (@ManoloRL)

Estos galardones, impulsados con el objetivo de reconocer y potenciar la cultura sevillana en el ámbito digital, distinguen cada año los contenidos en prensa y redes sociales que contribuyen a enriquecer la identidad cultural de la ciudad.