El suicidio sigue siendo la mayor causa de muerte violenta

El suicidio sigue siendo la primera causa de muerte violenta en España con un porcentaje en el primer año de la pandemia superior a años anteriores, pues en 2020 las personas que se quitaron la vida representaron el 43,4% de las muertes violentas, seis puntos más que en 2019.

Son datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), dependiente del Ministerio de Justicia, que ayer presentó el informe sobre epidemiología y toxicología en las muertes por suicidio en 2019 y avanzó algunos datos del pasado año.

Carmen Jurado, forense coordinadora del informe, subrayó que 2020 fue un ejercicio atípico de análisis pues se practicaron como consecuencia de la pandemia un 24% menos de autopsias y, por tanto, los institutos de Medicina Legal no realizaron informes toxicológicos post mortem.

Ahora bien, con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado año se suicidaron 3.941 personas y en 2019 un total de 3.671, más del doble que la cifra de fallecidos en accidente de tráfico, que fueron el 15,6%.

Así, los suicidios representaron el pasado año el 43,4% del total de muertes violentas, en tanto que en 2019 supusieron un 37,2%.

Sobre los 3.671 suicidios de 2019, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses recibió información de 1.822, lo que supone una cifra representativa.

El estudio concluye que siete de cada diez son suicidios de hombres. La mayor incidencia se encontró en las personas de 40-49 (20,8%) y 50-59 años (22,2%), en tanto que no se observaron diferencias a lo largo del año, oscilando entre 6,3% en noviembre y 9,1% en junio.

El 35,4% de las personas que se suicidaron no tenía o no seguía su tratamiento médico. De los casos de suicidios analizados, la mayoría (1.334, 77,8%) dieron resultado toxicológico positivo, mientras que en sólo un 22,2% (381 casos) no se detectó ninguna sustancia de interés toxicológico. Al 8,9% sólo se le detectó alcohol y el 4,3% únicamente había consumido drogas.