El supermercado de First Dates existe y está en Alemania

El programa presentado por Carlos Sobera ya tiene su variante en forma de cadena de supermercados y ha sido Alemania el lugar escogido. La empresa Edeka, dueña de multitud de tiendas de supermercados en todo el país, ha instaurado sus superficies comerciales como lugar donde sus clientes solteros puedan encontrar el amor.

De esta manera, la compañía abre su oferta a esta nueva forma de concertar citas: “Después de todo, el toque de queda y las restricciones de contacto no facilitan la búsqueda de pareja en estos momentos”, comenta el subdirector de la cadena, Steven Schellhorn.

La pandemia de la COVID-19 ha causado estragos en diversos sectores y Alemania es uno de los países europeos donde las restricciones están más a la orden del día. Así, la oferta de ocio de discotecas, cines, bares... se encuentra temporalmente inhabilitada, lo que hace que sea más difícil encontrar pareja en tiempos de pandemia. De ahí la iniciativa para convertir lugares, a priori tan inesperados como un supermercado, en la solución ideal para seguir cultivando las citas entre personas. La revista Inforetail ha recogido en un extenso artículo algunas de las medidas adoptadas para esta inusual iniciativa.

Schellhorn además ha aclarado que esta iniciativa no es nada novedosa dentro de su cadena de supermercados, ya que desde hace dos años viene ofreciendo esta posibilidad a todos los clientes que lo desearan. Sin embargo, no ha sido hasta la llegada del coronavirus, y a la limitación derivada del virus, cuando la población no ha empezado a disfrutar de este servicio.

Horarios específicos para este tipo de citas

Baviera es la primera ciudad escogida por la empresa Edeka para lanzar esta nueva forma de buscar el amor. De hecho, ha habilitado un horario concreto para estos encuentros en su establecimiento: los solteros podrán comprar de seis a ocho de la tarde los viernes. La entrada en este horario estará restringida solo para población soltera. De esta manera, todos aquellos solteros que lo deseen, en los horarios establecidos, podrán disponer de un recipiente relleno con corazones de papel. Estos trozos de papel dispondrán cada uno de un número que se podrá pegar en el pecho y así convertir a la persona en alguien identificable y que puedan fijarse los demás clientes, sabiendo que dicha persona está abierta a descubrir el amor.

Si el amor llama a las puertas de alguno de las personas implicadas en este horario por los pasillos del supermercado de la ciudad bávara, cuenta con dos opciones para ver si su flechazo es correspondido; la primera es dejarle un mensaje, la segunda, algo menos discreta, es llamarle desde la línea de cajas por megafonía por su número escrito.