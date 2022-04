¿Podría ser el teletrabajo la solución al cambio climático?

El cambio climático sigue en su avance persistente y ya no es cuestión de generaciones futuras, sino que se ha convertido en la mayor amenaza del presente tanto para el planeta como para la vida humana. Existen numerosas soluciones en la actualidad que podrían frenar y paliar este impacto.

En esta línea, llega la relación entre teletrabajo y cambio climático. No es baladí, dado que las estimaciones apuntan a que durante el confinamiento, provocado por la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, se consiguieron reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 32 % solo en nuestro país. Las principales causas las encontramos, por ejemplo, si atendemos al transporte por carretera, el cual disminuyó un 50 % menos de actividad y hasta un 43 % menos de emisiones a la atmósfera. Esta hipótesis es la base de la nueva investigación realizada por Greenpeace y la cual trae nuevas soluciones ante el cambio climático implicando al teletrabajo.

Tan solo un día de teletrabajo reduce las emisiones de CO₂

El informe desarrollado por Greenpeace incluye conclusiones tan interesantes como las 406 toneladas de CO₂ diarias de la ciudad de Madrid, estas toneladas corresponden a la cantidad de emisiones que se conseguirían reducir si se añadiera a la semana laboral tan solo un día de teletrabajo. En el caso de Barcelona esta cantidad ahorrada supondría unas 612 toneladas de CO₂. En el caso de que se añadieran hasta 2 días de teletrabajo semanalmente las cifras ascenderían a las 1.153 toneladas en el caso de Barcelona y a 790 toneladas de CO₂ en el de Madrid.

Para recabar estos resultados, Greenpeace ha analizado dos hipótesis, una más moderada y otra más avanzada. La primera incluye un día más de teletrabajo por semana sumado a los que se tuvieran previamente; la avanzada suma dos días más a la semana. En la hipótesis moderada, las emisiones diarias derivadas de los desplazamientos a los puestos de trabajo se reducirían en un 8%; mientras que la del transporte público bajaría un 3 %. Estas cifras bajan hasta el 14-15% en el supuesto avanzado y un 6 % en el caso del transporte público.

Para realizar las investigaciones, Greenpeace ha tomado tan solo las ciudades de Madrid y Barcelona como ejemplo, debido a la complejidad de "encontrar la información necesaria para hacer el análisis por parte de las autoridades de transporte", tal y como explica Adrián Fernández, responsable de transporte en Greenpeace España. Se pensó a priori contar también con Valencia como tercera ciudad, pero dado "no hay una encuesta de movilidad del nivel" no ha sido posible. Esta falta de datos es en palabras del experto preocupante y "dice mucho de cuánta información falta en la planificación del transporte". Otro de los motivos que ha llevado a los investigadores a centrarse en estas dos provincias españolas es el hecho de que "Son los lugares que más potencial ofrecían a la hora de reducir emisiones del tráfico. En zonas rurales hay más efecto rebote porque hay más viajes por motivos no laborales".