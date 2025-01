El 'test del vaso de agua': el ofrecimiento 'trampa' en entrevistas de trabajo

Las entrevistas laborales son momentos decisivos que pueden marcar el rumbo de la carrera profesional de un candidato. Más allá de las preguntas técnicas o sobre la experiencia, los reclutadores prestan atención a gestos aparentemente simples que pueden revelar mucho sobre la personalidad y la actitud de los aspirantes a un puesto. Un claro ejemplo de esto es el denominado test del vaso de agua, una estrategia que busca evaluar aspectos sutiles del comportamiento y que puede ser determinante en el proceso de selección.

El test del vaso de agua consiste en ofrecer al candidato una bebida, ya sea un vaso de agua, café o té, y observar su reacción, si acepta o rechaza la oferta. Aunque pueda parecer un gesto trivial, este simple acto aporta información valiosa sobre la confianza, la cortesía y la capacidad de adaptación del entrevistado.

Según Scott Steinberg, autor de The Business Etiquette Bible y experto en etiqueta profesional, aceptar la bebida envía un mensaje positivo: "Demuestra que valoras la hospitalidad y crea un ambiente más amigable y colaborativo". Este pequeño detalle también indica que el candidato es capaz de interactuar de manera adecuada en un entorno profesional, un factor clave en muchos puestos de trabajo.

Por el contrario, rechazar la oferta podría ser interpretado como un signo de nerviosismo o incomodidad, lo que dificultaría el establecimiento de una buena conexión con el entrevistador. Este tipo de interacción es más relevante de lo que parece, ya que las decisiones finales no solo se basan en las competencias técnicas, sino también en la actitud y la adaptabilidad del candidato.

Según los expertos, aceptar una bebida no es simplemente un gesto de cortesía; también equilibra las dinámicas de poder en la entrevista. De acuerdo con el análisis sociológico citado en el medio Quartz, este acto iguala la relación entre entrevistador y entrevistado, creando un espacio de interacción más cercano y distendido.

¿Quién es Scott Steinberg?

Scott Steinberg es un reconocido experto en etiqueta profesional y autor de varios libros sobre liderazgo y habilidades en el entorno laboral. Su obra, The Business Etiquette Bible, detalla cómo pequeños gestos, como aceptar una bebida en una entrevista, pueden generar un impacto positivo en el ámbito profesional.

Steinberg destaca que aceptar una bebida no solo muestra agradecimiento y confianza, sino que también permite al candidato ganar tiempo para relajarse y prepararse mentalmente. Según su análisis, este simple gesto establece una atmósfera más distendida, lo que beneficia tanto al entrevistador como al entrevistado.

El experto también resalta los beneficios prácticos de este hábito. Tener una bebida delante puede ser útil en momentos de nerviosismo, ayudando a aliviar la sequedad en la garganta o proporcionando una pausa en situaciones incómodas, como preguntas inesperadas o silencios prolongados.

Consejos para una entrevista laboral exitosa

1. Aceptar siempre una bebida si te la ofrecen: Aceptar un vaso de agua, café o té envía una señal de confianza y disposición para interactuar. Este pequeño gesto puede mejorar la percepción que el entrevistador tiene sobre tu capacidad para desenvolverte en entornos sociales y profesionales.

2. No pedir nada si no te lo ofrecen: Aunque aceptar una bebida es recomendable, no se debe pedir algo que no fue ofrecido, ya que puede interpretarse como una actitud demandante o fuera de lugar.

3. Aprovechar el tiempo sabiamente: Si el entrevistador se retira un momento para preparar la bebida, aprovecha esos minutos para revisar mentalmente tus respuestas y observar el entorno. Detalles como diplomas, fotos o decoraciones en la oficina pueden servir como puntos de conversación que muestren tu interés por el puesto.

4. Evitar distracciones con la bebida: Si aceptas una bebida, manéjala con cuidado. Evita ruidos al beber o movimientos inquietos que puedan distraer al entrevistador. Este es un momento para proyectar una imagen de calma y profesionalismo.

5. Utilizar el gesto a tu favor: El simple acto de aceptar la bebida puede humanizar la interacción y facilitar el establecimiento de una conexión personal con el entrevistador. En un entorno profesional donde los detalles importan, este tipo de gestos pueden ayudarte a destacarte frente a otros candidatos.