¿Cuánto tiempo vive una cucaracha?

Las cucarachas son, para muchas personas, una de las mayores preocupaciones cuando llega el calor. La actividad de estos insectos crece con las altas temperaturas, además estas también hacen que sus huevos eclosiones de manera más rápida, por lo que cuando llega el verano es más común ver estos bichos, que seguramente sean los que causen más repulsión en la sociedad.

Estos insectos son conocidos también por su resistencia. Y es que se cree incluso que podrían sobrevivir a una guerra nuclear. Lo que sí se sabe con certeza es que pueden estar hasta un mes sin comer y que son capaces de seguir viviendo sin cabeza durante días o hasta semanas, pues no se desangran debido a su sistema circulatorio, que cuenta con una presión sanguínea muy baja, y a que la respiración la llevan a cabo por un sistema que tienen por todo el cuerpo.

Pero, ¿cuál es su esperanza de vida? Depende de algunos factores como la temperatura o la humedad, aunque por norma general las cucarachas viven entre uno y dos años. Sin embargo, algunas especies son capaces de sobrevivir más tiempo, como la de Madagascar, que pueden permanecer vivas durante tres años.

Consejos para evitar la plaga de cucarachas en verano

Las cucarachas destacan, como hemos visto, por su capacidad de sobrevivir, aunque también se debe acentuar su capacidad de reproducción, por lo que si uno de estos bichos entra en nuestra casa la posibilidad de que pase a ser una plaga es elevada. Además, otra habilidad de estos insectos es la habilidad que tienen para esconderse, ya que como señala el estudio Residents Attitudes and Home Sanitation Predict Presence of German Cockroaches-Blattodea: Ectobiidae- in Apartments for Low-Income Senior Residents el 35% de las personas que tienen cucarachas en casa no lo sabe. Así que lo mejor es hacer todo lo posible para que durante todo el verano estén fuera de nuestro hogar.

Para ello, es importante tapar cualquier hueco que pueda existir en grietas o ventanas, pues podría ser una puerta de entrada para las cucarachas. También deberemos sellar los orificios que estén alrededor de las tuberías de la cocina y el baño.

La limpieza es otro punto clave que nos servirá para evitar la presencia de estos insectos: dejar demasiado tiempo platos con restos de comida en la cocina puede atraer a estos bichos. Además, también se recomienda barrer y limpiar el suelo con frecuencia, pues los pequeños restos de los alimentos que caigan seducirán a las cucarachas.

Asimismo, tapar bien la basura es algo que debe hacerse para evitar en la medida de la posible que estos bichos entren en casa, además de que no pase demasiado tiempo en casa una vez que el cubo esté lleno. Lo conveniente es llevarla al contenedor cuanto antes.