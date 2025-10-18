El fin de los triángulos de emergencia en la carretera

La señal luminosa V-16, que reemplaza a los tradicionales triángulos de emergencia, será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026 en su versión conectada a la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyos responsables alertan de las dudas que todavía existen sobre este dispositivo y animan a los conductores a adquirirla.

La sustitución de los triángulos por esta baliza obedece a la preocupación de la DGT por el elevado riesgo de atropello a peatones que supone tener que transitar por la calzada para señalizar un accidente o una avería.

Cada año mueren unas 22 personas atropelladas en las carreteras, una parte de las cuales son conductores que habían salido del vehículo para colocar el triángulo de emergencia.

Con la luz V-16 se va a universalizar la forma de señalizar la emergencia puesto que la colocación de los triángulos es una maniobra complicada para determinadas personas con movilidad reducida, embarazadas, mayores, etc.

La V-16 “nos aporta más seguridad”, afirma Montse Estaca, responsable de la Plataforma DGT 3.0, que reconoce que esta luz de emergencia es la “gran desconocida”. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de un geolocalizador y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos.

La V-16 incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, incluido un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble.

Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si ésta es o no recargable, si bien la DGT recomienda cargarla una vez al año.

Algunas versiones, las menos, pueden ser cargadas en el mechero del coche o en un puerto USB.

La baliza V-16 con geolocalizador será visible a 1.000 metros en condiciones óptimas, sobre todo de noche, una distancia que será menor con climatología adversa y en zonas con cambios de rasante.

Además de emitir la señal luminosa de advertencia, aporta visibilidad virtual gracias a su capacidad para enviar la geolocalización del vehículo, tanto a los centros de gestión de Tráfico para avisar a través de los paneles de carretera, como a los sistemas de información de los navegadores de otros usuarios.

La responsable de la DGT ha dejado claro que solo transmite la posición exacta del vehículo para evitar siniestros viales, pero no recoge ni emite información personal del mismo ni del conductor.

Las baliza son anónimas, no están asociadas a ningún vehículo, a ninguna matrícula ni a un conductor en concreto. Si alguien tiene dos coches la puede poner indistintamente en uno u otro.