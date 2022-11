Cinco pasos para hacer el cambio de armario en condiciones

El frío poco a poco se está haciendo presente en la cotidianidad. Las camisetas de manga corta cada vez son menos numerosas, y los pantalones cortos han cambiado por unos largos. Ha llegado la hora del cambio de armario.

Esta tarea que se hace larga, pesada y complicada porque muchas veces no sabemos que debemos guardar, o que deshacernos de ello para dejar hueco a la nueva temporada, o simplemente no sabemos meterlo en el armario. Pero no te alarmes y desistas en esta misión, con estos cinco consejos va a ser como coser y cantar, todo es empezar.

Vaciar el armario

Todo comienza dejando el armario completamente vacío. Esa es la clave para iniciar un buen cambio. Esto ayudará a ver con perspectiva las prendas que tenemos, las que necesitamos y las que no nos hemos puesto en todo el invierno. Por ello es esencial dejar un buen espacio en la cama y comenzar a sacarlo todo, incluyendo cajones y zapatos.

Limpiar el armario en

Es un gran momento para aprovechar y darle una limpieza en profundidad al armario. Quita el polvo que se ha ido acumulando durante el verano, y dejado preparado para la nueva temporada. Así, con un armario fresco y perfumado, la ropa siempre mantendrá mejor olor.

Limpieza de ropa

Muchas veces el armario se encuentra a reventar de prendas que ni si quiera nos acordamos de la última vez que las usamos. Se trata de un problema común a muchos armarios del mundo. Por ello el cambio de armario por temporadas es una buena ocasión para realizar una limpieza en profundidad con las prendas que sí y que no merecen seguir ocupando espacio.

Cuando ya tengas seleccionadas esas prendas no las tires al contenedor sin pensarlo, es mejor donarlo a ONGs o incluso intentar redescubrir esas prendas combinándolas de formas diferentes.

Redistribuir

La ropa de invierno ocupa bastante más que la de verano. Los abrigos y chaquetas son más gordos que las camisas y vestidos por lo que es una necesidad de primer orden organizarlo todo para que tengamos suficiente espacio. Por ello, las prendas como camisetas o pantalones será mejor doblarlos y meterlos en los cajones, antes de tenerlo colgado de las perchas.

Ordenar

Es importante colocar la ropa según su uso y actividad. Existen prendas que nos encantan pero que no usamos de forma diaria, mientras que las prendas más básicas sí que son las que forman los conjuntos del día a día. El fondo de armario es fundamental, tener a mano tus vaqueros favoritos, o las camisetas y camisas blancas y negras, así como tu abrigo más usado será fundamental para que no se forme el caos intentado decidir que te pondrás hoy.