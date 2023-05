Cuatro trucos para evitar las rozaduras en los muslos por el calor

Con la llegada del calor la ropa cada vez va sobrando más. Mangas más cortas, zapatos más abiertos y pantalones y faldas más cortos. Pero aunque esto nos libere del calor puede traer consigo algunas consecuencias indeseadas para casi todos.

Cuando queda menos ropa entre piel y piel es más fácil se roce, causando fricción e irritación debido al sudor que se emana ante el calor. Una de las zonas que más sufren con la llegada de los short son los muslos. Su roce puede originar ampollas o rozaduras muy desagradables e incomodas.

Pero que no cunda el pánico, no es necesario dejar de usar pantalones cortos para que las rozaduras desaparezcan de nuestra vida. Con estos consejos el no volverás a saber nada de ellas, conservando la salud de la piel.

1. Talco

La irritación suele nacer de la humedad que se genera entre las piernas, provocando que la piel se irrite. Uno de los mejores productos para eliminar esa humedad es el talco. El taco quita la sensación húmeda si se aplica de forma correcta.

Primero debes limpiar y secar muy bien las piernas, y aplicar el polvo blanco de una forma generosa, extendiendo bien. Después te vistes como desees sin miedo a que la zona peligre ante las irritaciones.

2. Vaselina

La hidratación y lubricación es muy importante para que la zona que roza no termine provocando irritación. En esta tarea la vaselina es un gran aliado, al ser un lubricante económico y muy accesible.

Al igual que el talco, solo hay que extenderlo por la zona que se desea que no roce como si fuera un ungüento normal. La crema crea una capa que reduce el contacto piel con piel, ayudando a evitar las ampollas por roce.

Aunque la vaselina sea muy útil en multitud de ocasiones, es necesario remarcar que no es resistente al agua, por lo que para la playa será necesario usar otro truco.

3. Cremas y sticks antirozaduras

Ante este problema generalizado de la población, multitud de tiendas y marcas diferentes han lanzado su propia crema especializada en prevenir las rozaduras. Existen tanto en formato crema o en formato sticks.

Estas últimas son unas barritas muy sencillas de aplicar en cualquier zona del cuerpo, creando una capa protectora que en ocasiones resiste incluso al al agua. Este detalle las convierte en la herramienta esencial para las personas que se pasan el verano entre la playa y la piscina.

4. Bandas anti-roce

Hay veces que todos estos remedios terminan por no servir y provocando los mismos roces que al principio. Para esto casos más difíciles una de las opciones es usar bandas anti-roce, diseñadas especificamente para este tipo de casos.

Se trata de una especie de liguero que se coloca en la zona interior del muslo y que no permite el contacto piel con piel, evitando de esa forma la irritación.