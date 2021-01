El lanzamiento del nuevo spot publicitario de Cruzcampo ha causado mucho impacto en las redes sociales. Mediante técnicas de inteligencia artificial, Cruzcampo ha hecho posible que Lola Flores, fallecida en el año 95, se dirija a las nuevas generaciones con un mensaje universal para poner en valor el orgullo de ser como somos, empoderando la diversidad y las diferencias que cada uno tenemos. Pero, ¿cómo surge la idea del spot y se logra alcanzar con todos los protagonistas que salen en escena? Así se hizo el vídeo de Cruzcampo que 'resucita' a Lola Flores.

Así se ha hecho el anuncio de @Cruzcampo con Lola Flores.Campaña ideada por @OgilvyES.El deep fake es obra de @metropolitana25.Vídeo completo en el YT de @JerezTelevision en el que se ve la implicación de Lolita https://t.co/wYvmNgS4CTGracias por la pista, @abelsutilo. pic.twitter.com/0XJ7QC8bsg — José Luis Antúnez (@jlantunez) January 21, 2021

La idea inicial de la campaña surgió a principios del año pasado, pero el arranque de la pandemia, con el confinamiento domiciliario, les pilló en pleno rodaje, y las necesidades del momento obligaron a Cruzcampo a cambiar el paso, centrando todos su objetivos en la campaña de #FUERZABAR. Este 'Con Mucho Acento' está creado por la agencia Ogilvy. Conseguir la voz, el rostro y los gestos de la artista ha supuesto todo un reto técnico para el que han sido necesarias horas y horas de material audiovisual, más de 5.000 imágenes, y un minucioso proceso de composición y postproducción, en el que anunciante y agencia han contado con la involucración personal de sus hijas, Lolita y Rosario Flores, según ha explicado Esteban Velasco, responsable de la marca de cerveza perteneciente a Heineken. El resultado, con entonación, palabras y expresiones, es hiperrealista

El acento es nuestro tesoro, no lo perdamos nunca. #ConMuchoAcento pic.twitter.com/ijkWSBRttK — Cruzcampo #ConMuchoAcento (@Cruzcampo) January 21, 2021

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no sólo me refiero a la forma de hablar...", comienza reflexionando Lola Flores. En ‘Con mucho acento’ se busca derribar los estereotipos, desechar ciertos estigmas alrededor del acento, e invita a valorar y a celebrar nuestro acento propio, sea cual sea, aunque el mensaje ha tenido diversidad de críticas al respecto.

Trabajazo el que se ha encargado de editar los gestos y las facciones de Lola. Increíble. — Andrés Alcón (@andres_xrz) January 21, 2021

Me he emocionado, que lo sepas.Todo mi respeto y admiración a vuestro acento, arte y orígenes. Hoy dejaré mi cerveza de cabecera y brindaré por vosotros con una Cruzcampo. — Yeh-Teh (@YetiEng) January 21, 2021

Para algunos, por contra, usar deepfakes con personas fallecidas no es lo más convenientes desde el punto de vista ético-moral. “El acento está presente en todos los aspectos de la personalidad y todos, sin excepción, tenemos uno. El nuestro, como cerveza que nació hace más de un siglo en Andalucía, bebe del estilo de vida del sur, la cultura y la diversidad de esta tierra y, lejos de esconderlo o disimularlo, lo mostramos orgullosos. ‘Con Mucho Acento’ invita precisamente a que todos valoremos y celebramos nuestro acento propio, sea cual sea”, termina explicando Velasco.