El vídeo de Tatiana Ballesteros contra los políticos que arrasa en redes

Se llama Tatiana Ballesteros. Nació en Segovia. Tiene 28 años. Es criminóloga y escritora. Y esta semana se ha hecho famosa por protagonizar uno de los vídeos denuncia contra la clase política que más se ha viralizado, saltando al ruedo televisivo y suscitando multitud de opiniones respecto a su origen, su verdadera intención y los efectos que busca con el mismo. Whatsapp, Youtube, Facebook, Twitter...Toda red social ha encontrado en las últimas horas el acomodo de su 'Hola 2021', acumulando millones de reproducciones.

"Es un mensaje que sale del alma. Es como un grito de 'basta ya' a la situación que tenemos. Veo que a mi madre le cuesta pagar la cuota de autónomos, y que amigos sanitarios se ven desbordados, viendo cómo se están riendo de nosotros", apuntó Ballesteros en el programa Todo es Mentira.

¿Qué dice el vídeo de Tatiana Ballesteros?

El mensaje que difunde es el siguiente: "A mediados de marzo del año 2020 se decretó en España el Estado de Alarma bajo la crisis y emergencia sanitaria del COVID-19. Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos, los mismos que no habéis parados de pedirnos cosas desde entonces. Nos pedisteis que nos quedáramos en casa, y lo hicimos. Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla…con su valor añadido, y lo hicimos. Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios, y lo hicimos. Nos pedisteis como docentes que educáramos a las futuras generaciones, vía online, sin ayuda de nadie, y lo hicimos. Nos pedisteis como sanitarios que dobláramos nuestros turnos con una bolsa de basura como protección, y lo hicimos. Nos pedisteis como empresarios que enviáramos a miles de personas al ERTE, y lo hicimos. Y lo hicimos porque sabíamos que era lo mejor para vosotros", empieza recordando Tatiana Ballesteros en su intervención, para a continuación girar en el discurso y pedir explicaciones.

"Pero llegados a este punto es el momento en el que nosotros os tenemos que pedir algo a vosotros. Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío, os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos, cuando llevan meses sin poder trabajar, os pedimos que no paralicéis el 20% el presupuesto en investigación público porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que blindéis los contratos de las personas que estuvieron en primera línea de batalla. Que apreciéis el arte y la cultura de este país. Que entendáis que la hostelería es importante para todos. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere. Os pedimos algo muy sencillo: os pedimos RESPETO, DIGNIDAD Y HONOR. Porque si algo hemos dejado claro durante este año es que España está muy por encima de vosotros. Y ahora ¿nos pedís que votemos? ¿A quién? ¿A cuál? Está claro que España necesita un capitán, para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis de una cosa…Somos 47 millones de españoles y vosotros, sólo unos pocos…Ah…¡Hola 20211", finaliza.

Y a partir de ahí corre como la pólvora por los grupos de Whatsapp y Twitter, principalmente, desde donde los copiosos nichos políticos se afanan por ir a la raíz del vídeo. Ya se sabe que en este mundo de la imagen y la posverdad, todo, absolutamente todo, debe tener un trasfondo...sí o sí. Y si no lo hay, pues se crea.

"Espectacular!! Los pelos como escarpias, si señor", comentaba dinus 027. "Así se habla. Estos se olvidan que somos 47 millones y ellos solo unos pocos. Estos politicos son una burla. Para todos los que madrugamos", subrayaba Iván Calderón Donoso. Otros como Mono Birkiki empezaban a sembrar la duda sobre el trasfondo político del vídeo. "'Apolítico' siempre que alguien lo dice resulta el 100% de veces que es un facha vergonzoso. No falla". Mientras que Ana Galindo terminaba por agradecer el vídeo a Tatiana Ballesteros. "Si hay gente que no lo entiende es porque les interesa la división, pero te puedo asegurar que al ciudadano de a pie, le interesa y se siente identificado. Todos nos sentimos identificados".

Señorías....Se puede decir más alto...Más verdades no caben en 2 minutos y 20 segundos.👇🏻👇🏻👇🏻👏🏻👏🏻👏🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/zOn884q9Xu — TIP_Eterno 🍻🍻🐟🐟 (@TIP_Eterno) February 26, 2021

Comentarios como este de TIP_Eterno acumuló más de 5 mil RT y 8 mil likes en Twitter

Vídeo y mensaje muy bueno, pero ya se lo está atribuyendo la extrema derecha. Yo lo interpreto de una manera mucho más amplia y sin colores políticos. — David (@david_rudrakam) February 26, 2021

Y encontraba la alabanza de otros como David a pesar empezar a filtrarse la supuesta relación de la autora con la ideología de extrema derecha. "Yo lo interpreto de una manera mucho más amplia y sin colores políticos", puntualizaba.

No sé quién está detrás de este vídeo. Si es de derechas, de izquierdas o nada. Pero lo aplaudo y lo suscribo al 150%, porque yo estoy en esa situación; en la de plantearme no votar a nadie, porque nadie me representa. Si alguien critica este vídeo, se retrata. — Andrés Trujillo (@TRUQOTW) February 27, 2021

El resumen de sentir general del usuario lo encontramos en Andrés Trujillo, que reflexionaba de la siguiente manera: "No sé quién está detrás de este vídeo. Si es de derechas, de izquierdas o nada. Pero lo aplaudo y lo suscribo al 150%, porque yo estoy en esa situación; en la de plantearme no votar a nadie, porque nadie me representa. Si alguien critica este vídeo, se retrata. Porque no es demagogia ni populismo barato. Es la verdad, tal cual. Y espero que haya muchos millones de españoles que lo compartan, y que no saquen a "sus políticos" o "sus partidos" de este discurso, porque todos ellos (o la mayoría) han demostrado muy poco nivel. Enhorabuena".

España no necesita un capitán

Sin embargo, la polémica por el mensaje que transmite Tatiana Ballesteros no se ha detenido. El tratamiento que realiza de los ERTE y el empleo de términos bélicos como batalla, honor o capitán no ha pasado inadvertidos para algunos usuarios, que buceando en su pasado han encontrado colaboraciones suyas en emisoras como Radio Ya, asociada a la ultraderecha. Así, ya ha surgido una corriente paralela al mensaje de Ballesteros, encabezada por el politólogo Alán Barroso, que asegura que España no necesita un capitán y versiona el vídeo de Tatiana haciendo más hincapié en los servicios públicos, la evasión de impuestos y que "España no necesita un capitán sino tomarse en serio a su propio pueblo, redistribuir la riqueza, tomarse en serio el sistema productivo y acabar con la dictadura de los pocos sobre los muchos"

España no necesita un capitán. pic.twitter.com/czuLDCJV0j — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) March 2, 2021

Un tesis que encuentra el apoyo en usuarios como José Antonio Gómez, que considera que apela a "la conciencia, el razonamiento y el colectivismo"

En mi opinión, puede que nuestro país si necesite un capitán, lo único que éste se llama conciencia, razonamiento, colectivismo. Si seguimos por la senda del individualismo, no llegaremos muy lejos. — José Antonio Gómez (@jartgomez) March 2, 2021

