El Huevo de Invierno de Fabergé, vendido a un precio récord de 26 millones de euros
Fue creado por el joyero por encargo del zar Nicolás II de Rusia como un regalo para su madre y se considera una de sus piezas más complejas
El Huevo de Invierno creado por el joyero ruso Peter Carl Fabergé en 1913 por encargo del zar Nicolás II de Rusia fue vendido en una subasta en Londres por 22,89 millones de libras (26 millones de euros), en la semana clásica de Christie's.
La exquisita joya creada para la dinastía de los Romanov fue un encargo del último zar como un regalo para su madre Dagmar de Dinamarca. Al estar tallado en cristal de roca, tanto el huevo como su base, adquiere cierto carácter traslúcido. Se considera una de las piezas más complejas del mítico joyero.