El robo de joyas que sufrió el museo del Louvre de París el pasado fin de semana aún sigue dando mucho que hablar con la filtración de nuevas imágenes del golpe. El grupo de criminales logró sustraer este pasado domingo un total de ocho piezas de un "valor patrimonial incalculable". Los objetos formaban parte de un tesoro que incluye la colección real y del periodo napoleónico, custodiado en uno de los museos más visitados a nivel mundial.

La operación, digna de un guión cinematográfico, se ejecutó con una rapidez pasmosa, durando apenas siete minutos. Los ladrones, que simularon ser operarios utilizando vestimentas de trabajo, emplearon una plataforma elevadora y un vehículo de dos ruedas (posiblemente un scooter de alta cilindrada) para llevarse el botín y desaparecer.

Las últimas grabaciones de seguridad que se han filtrado muestran a dos de los asaltantes descendiendo por un montacargas desde la pared exterior sur del edificio hacia la ribera del río. Uno de ellos, ataviado con un chaleco reflectante, se monta sin dilación en una motocicleta junto a su cómplice para emprender la huida.

Otro metraje capta a uno de los ladrones, con el mismo chaleco, escondido cerca de una de las vitrinas poco después de las 9:30 a.m., justo cuando el recinto abría sus puertas al público. Se observa cómo, en segundo plano, los primeros visitantes acceden a la Galería Apolo, sala que alberga la histórica colección de diamantes y piedras preciosas de la realeza.