Cómo viven los padres y las madres el primer día de cole: "Estábamos deseando ya volver a la rutina"
Esta Vuelta al Cole ha estado marcada por la subida de precios de los materiales escolares
Comienza el curso escolar 2025/26 en Sevilla con 4.400 estudiantes menos
Hoy los pasillos de los colegios se llenaron de nervios, abrazos y mochilas nuevas: es el primer día de la vuelta al cole. Pero junto a la ilusión también llega la preocupación por el bolsillo. Padres y madres nos contaron cuánto han tenido que gastar este año en libros, uniformes y material escolar… y muchos coinciden en que la factura se ha disparado.