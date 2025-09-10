Hoy los pasillos de los colegios se llenaron de nervios, abrazos y mochilas nuevas: es el primer día de la vuelta al cole. Pero junto a la ilusión también llega la preocupación por el bolsillo. Padres y madres nos contaron cuánto han tenido que gastar este año en libros, uniformes y material escolar… y muchos coinciden en que la factura se ha disparado.