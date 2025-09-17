Estadio Movistar LALIGA vuelve a Andalucía con su roadshow de fútbol y tecnología

El periodista de Movistar Plus+, Carlos Martínez, Inma Martínez, responsable de Canales de Fútbol de Movistar Plus+; la Leyenda de LALIGA, Iker Casillas, y @Tapy95fut, creador de Contenido de fútbol para el roadshow del Estadio Movistar LALIGA.

El Espacio Movistar, en el corazón de la Gran Vía madrileña, ha sido el escenario de la presentación de la cuarta edición de Estadio Movistar LALIGA, un roadshow único que, de la mano de Movistar y LALIGA, fusiona fútbol y tecnología. El evento de presentación del Estadio Movistar LALIGA y la cobertura de La Casa del Fútbol ha contado con la participación del periodista de Movistar Plus+, Carlos Martínez; Inma Martínez, responsable de Canales de Fútbol de Movistar Plus+; la Leyenda de LALIGA, Iker Casillas, y @Tapy95fut, Creador de Contenido de fútbol para el roadshow de Estadio Movistar LALIGA.

La Casa del Fútbol ha presentado también las novedades televisivas de esta temporada. En primer lugar, Movistar Plus+ recupera la personalización de LALIGA EA SPORTS. A partir de este curso deportivo, los expertos de la plataforma van a contar todo lo que ocurra en los encuentros de nuestro fútbol. Además, El Día Después estará en París el próximo lunes 22 de septiembre para retransmitir en exclusiva la gala del Balón de Oro.

Esta nueva temporada arranca en Espacio Movistar en Madrid, donde la experiencia se podrá visitar del 16 al 30 de septiembre, ofreciendo un plan único para todos los fans de la competición. Durante dos semanas, los aficionados podrán disfrutar de actividades inmersivas como un cubo sensorial para vivir la emoción de LALIGA, juegos interactivos como el Derbi Cara a Cara, retos de realidad virtual, cromos personalizados con IA de la mano de Panini, un photocall con premios ocultos, y hasta cafés decorados con la cara de su jugador favorito o el escudo de su equipo.

Esta nueva edición del ‘roadshow’ llegará también a Andalucía, en concreto a las capitales de Córdoba, Málaga y Sevilla.