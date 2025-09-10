Movistar Plus+ ofrece esta semana la jornada de LaLiga al completo

Movistar ofrece la cuarta jornada de LALIGA al completo.
Movistar ofrece la cuarta jornada de LALIGA al completo.

10 de septiembre 2025 - 07:12

Movistar Plus+ estrenará este fin de semana la primera de las tres jornadas de LALIGA EA SPORTS que se podrán ver al completo a través de Movistar LALIGA. Entre el 12 y el 15 de septiembre, la jornada 4 reunirá todos sus partidos en la plataforma, sin emisión en ningún otro operador.

Será la primera cita de una cobertura especial que se repetirá en otras dos fechas señaladas: la jornada 15 (6-7 de diciembre de 2025) y la jornada 27 (7-8 de marzo de 2026). Movistar Plus+ pondrá en marcha su despliegue habitual con Carlos Martínez, Julio Maldonado ‘Maldini’, Mónica Marchante, Álvaro Benito, Gerard López, Axel Torres y el resto de su equipo de expertos para narrar y analizar los encuentros.

La jornada llega además con especial interés en Andalucía: el Sevilla recibe en el Sánchez-Pizjuán al Elche C.F. el viernes 12 a las 21:00 horas, mientras que el Real Betis visita el domingo al Levante U.D. (16:15 horas) en el Ciutat de València, dos choques que medirán el pulso de los equipos andaluces en este arranque de campeonato, el que Movistar Plus+ promete “toda, toda, toda” LALIGA.

También te puede interesar

Lo último

stats