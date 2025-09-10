Movistar Plus+ ofrece esta semana la jornada de LaLiga al completo

Movistar Plus+ estrenará este fin de semana la primera de las tres jornadas de LALIGA EA SPORTS que se podrán ver al completo a través de Movistar LALIGA. Entre el 12 y el 15 de septiembre, la jornada 4 reunirá todos sus partidos en la plataforma, sin emisión en ningún otro operador.

Será la primera cita de una cobertura especial que se repetirá en otras dos fechas señaladas: la jornada 15 (6-7 de diciembre de 2025) y la jornada 27 (7-8 de marzo de 2026). Movistar Plus+ pondrá en marcha su despliegue habitual con Carlos Martínez, Julio Maldonado ‘Maldini’, Mónica Marchante, Álvaro Benito, Gerard López, Axel Torres y el resto de su equipo de expertos para narrar y analizar los encuentros.

La jornada llega además con especial interés en Andalucía: el Sevilla recibe en el Sánchez-Pizjuán al Elche C.F. el viernes 12 a las 21:00 horas, mientras que el Real Betis visita el domingo al Levante U.D. (16:15 horas) en el Ciutat de València, dos choques que medirán el pulso de los equipos andaluces en este arranque de campeonato, el que Movistar Plus+ promete “toda, toda, toda” LALIGA.