Movistar eleva su oferta global de fútbol con los partidos de Primera Federación

Movistar se ha convertido en el único operador que ofrece LALIGA Hypermotion (Segunda División) y Primera Federación Versus E-Learning (Segunda División B) sin coste adicional para todos sus clientes convergentes. El operador, que también pone a disposición de sus clientes en distintos paquetes todos los partidos de LALIGA EA Sports (Primera División), aloja la totalidad de UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League, así como los torneos regulares de Arabia Saudí, Argentina y Brasil, estos en exclusiva.

La Primera Federación Versus E-Learning (antes conocida como Segunda División B) comienza este fin de semana y, al igual que LALIGA Hypermotion (Segunda División), está disponible para los clientes de Movistar en cualquier modalidad convergente del operador, sin coste adicional y sin necesidad de contratar ningún paquete adicional.

Así, Movistar se consolida como ‘La Casa del Fútbol’, al poner a disposición de sus clientes tanto LALIGA EA Sports (Primera División) como LALIGA Hypermotion (Segunda) y, desde esta jornada, también la Primera Federación Versus E-Learning (antes Segunda División B), llevando así a los seguidores andaluces el fútbol de sus equipos en esta categoría: Algeciras CF, Atlético Sanluqueño, Antequera, Betis Deportivo, Juventud Torremolinos, Marbella y Sevilla Atlético. Además del fútbol nacional de toda la geografía, el catálogo de Movistar abarca las competiciones europeas más relevantes (como UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League o la Supercopa de la UEFA ya disputada), además de otras ligas internacionales y la Supercopa de España y Europa, junto con programas de deportes y análisis exclusivos.

Todos los clientes convergentes de Movistar tienen acceso desde este viernes a los 10 mejores partidos por jornada de la Primera Federación Versus E-Learning a través de un nuevo canal accesible desde el dial 52.