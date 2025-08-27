‘En Homenaje’, una plataforma que digitaliza el duelo y revoluciona el sector funerario español

En Homenaje es una innovadora plataforma que está transformando la forma en que las familias viven el duelo y comunican el fallecimiento de un ser querido. Ha sido acelerada en el hub El Cable, perteneciente a Andalucía Open Future, la iniciativa de emprendimiento de Junta de Andalucía, Telefónica y el Ayuntamiento de Almería. Fue fundada por Raquel Martínez Sánchez, ingeniera química con más de una década de experiencia en Microsoft Irlanda, tras una experiencia personal marcada por la pérdida de su madre y su suegro en poco espacio de tiempo. Durante su estancia en Irlanda, Raquel Martínez observó con asombro cómo la tecnología ayudaba a las familias a gestionar condolencias sin la presión constante de llamadas y mensajes, permitiéndoles vivir el duelo de forma serena y compartida. Fue entonces cuando se planteó crear un espacio similar en España, un país donde el sector funerario aún carece de herramientas digitales modernas.

En Homenaje es accesible para todos los públicos, incluso para personas mayores, y permite buscar a un ser querido fallecido por nombre, código postal o apodo.