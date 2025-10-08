Movistar, la mejor red móvil y mejor red 5G en España, según un informe de Ookla

La calidad de la red móvil Movistar ha sido nuevamente avalada por una organización independiente, en este caso Ookla, tal y como refleja en su informe Speedtest Connectivity Report sobre el estado de las redes en España durante el primer semestre de 2025. La red móvil de Movistar ha obtenido la mejor nota global en cuanto a rendimiento, lo que la convierte, según los datos del informe de Ookla, en la mejor red móvil y la mejor red 5G en España, con destacada ventaja en esta tecnología sobre el segundo operador.

El informe de Ookla, realizado con millones de datos recogidos de usuarios, concluye que Movistar es líder en velocidad de descarga y de subida, además de tener la menor latencia, la red más consistente y la mejor experiencia de vídeo en móvil por velocidad de carga y fluidez y calidad de reproducción. Movistar obtuvo una velocidad media de descarga de 102,94 Mbps en todas las tecnologías móviles y de 191,62 Mbps en la red 5G, por lo que sobresale como la red móvil más rápida. Además, el servicio Movistar también obtuvo el primer puesto en cuanto a velocidad de subida (14,4 Mbps), menor latencia (50 ms) y mayor consistencia de red, ya que cerca del 90% de sus muestras estuvieron por encima del rendimiento aceptable. Asimismo, los clientes de Movistar son los que más tiempo disfrutan de conexión 5G cuando se conectan a la red, ya que, según el informe de Ookla, cerca del 80% de la navegación de los usuarios de Movistar se realiza mediante la red 5G.

Este reconocimiento avala el esfuerzo que ha realizado Telefónica por desplegar 5G en todo el territorio español, ofreciendo ya cobertura 5G a más del 94% de la población, lo que la sitúa como principal red móvil del país, tanto en número de nodos como en el de municipios con cobertura.

Las conclusiones del informe de Ookla también destacan la relevancia del servicio Movistar en el ámbito autonómico: Movistar lidera en velocidad de navegación en 11 de las 17 Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, habiendo empate técnico en las otras seis. En el ámbito local, Málaga es la segunda ciudad de España con red móvil más rápida con los 150,75 Mbps de velocidad media que logran los clientes de Movistar. Marbella se sitúa también en el Top 10.