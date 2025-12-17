Movistar revoluciona la Navidad con ofertas en más de 200 dispositivos

Movistar arranca su campaña de Navidad 2025, que se extenderá hasta el 14 de enero, con la diversificación de su ecosistema al incorporar las categorías de movilidad y belleza tecnológica (Tech Beauty) a su catálogo de dispositivos. Además la marca comercial de Telefónica mejora las condiciones tanto en dispositivos principales como en dispositivos adicionales en la diferentes categorías disponibles (smartphones, smart tv’s, PC’s, smartwaches, tablets, gafas IA, gran y pequeño electrodoméstico, gaming…).

En concreto, este año Movistar dispone desde 0 € de más de 200 dispositivos de categorías de alta demanda en estas Fiestas como es la movilidad sostenible, con dos modelos de bicicletas eléctricas, y patinetes eléctricos con la ventaja diferencial de incluir el seguro en la oferta. También Movistar suma novedades en el ámbito del cuidado personal, en concreto con una nueva línea de Tech Beauty (dispositivos de belleza tecnológica). A todo ello se incorpora otra novedad más con un pack de 6 mini robots de Toy Story que se añaden al robot Megatron G1Flagship Robot. Además, mejora las condiciones en más de 200 dispositivos.