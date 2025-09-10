Telefónica inaugura en Granada su ‘Centro de Talento y Tecnología’

Telefónica ha dado un paso más en su estrategia de innovación y transformación digital en España con la inauguración en Granada de un nuevo Centro de Talento y Tecnología, especializado en el desarrollo de una unidad centrada en la prestación de servicios de implementación, soporte y gestión de proyectos relacionados con tecnologías cloud e IoT y en monitorizar la seguridad de los clientes.

La inauguración ha tenido lugar este lunes en la sede que Telefónica posee en el Zaidín. El acto contó con la presencia del consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa, además de representantes institucionales y empresariales.

El centro cuenta en la actualidad con más de 100 profesionales especializados en aspectos específicos de tecnología como IoT, AI o Big Data, entre otros. Algunos son recién titulados de nueva incorporación, a los que la compañía está formando de manera continua para que puedan certificarse entre otros aspectos en las tecnologías cloud y de ciberseguridad más avanzadas del mercado. Estos profesionales garantizarán la prestación global de los servicios de forma ininterrumpida, durante las 24 horas y todos los días de la semana.

Desde este ‘Centro de Talento y Tecnología’ de Granada, Telefónica ayudará a las empresas a acelerar su transformación digital con las tecnologías más relevantes de los principales partners del mercado. Por un lado, estos expertos acompañarán a los clientes – ya lo hacen con más de 2.500 empresas con sedes tanto en España como en otros países- en todo el proceso de transformación digital en la nube para modernizar sus operaciones y servicios de manera rápida, segura y escalable, mediante una supervisión y monitorización continua de sus sistemas y servicios críticos, y una gestión completa del negocio digital. Esto permitirá anticipar y resolver las incidencias de los clientes antes de que afecten a su negocio y asegurar el correcto funcionamiento de sus infraestructuras, aplicaciones y servicios.