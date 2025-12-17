Telefónica renueva y amplía el servicio de cardioprotección conectado de Renfe

Telefónica y Renfe han renovado el mantenimiento para los próximos dos años de las 804 columnas de rescate cardiaco y desfibriladores conectados en diversas estaciones y trenes, tanto de Cercanías como de media y larga distancia. Además, la compañía ferroviaria ha adquirido 50 equipos adicionales para nuevas estaciones en proyecto y futuros trenes de media y alta velocidad.

Estos dispositivos se están desplegando en los sistemas de desacoplamiento automático de los trenes (DSAs) que, gracias a los sensores y tarjetas SIM/M2M que incluyen, se conectan vía 4G y NBIoT con el centro de control ubicado en Distrito Telefónica cuando son activadas. Cuando se usan, se lanza automáticamente una llamada al 112, facilitando la llegada de los servicios de emergencia.

La propuesta de Telefónica también incluye la monitorización en remoto de estos equipos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que facilita que los desfibriladores estén en perfecto estado y puedan ser utilizados en cualquier momento; así como dispositivos adicionales de reserva ubicados estratégicamente en 38 estaciones repartidas por toda la geografía.

El acuerdo contractual estará vigente hasta 2027 con posibilidad de renovación otros dos años más.

Uno de los servicios más veteranos de la compañía

Telefónica ha celebrado el pasado mes de octubre el 20 aniversario de la puesta en marcha de su Servicio Integral de Cardioprotección. Actualmente, la operadora tiene desplegados más de 2.500 equipos conectados por todo el territorio nacional.

La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) es la comunidad autónoma donde Telefónica cuenta con más desfibriladores conectados desplegados en España (679), seguida de Cataluña (368) y Andalucía (305).