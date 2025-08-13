Telefónica Tech lleva hasta el segmento empresarial los servicios de IA de Perplexity

Movistar ha sido la primera marca comercial del mercado de telecomunicaciones en España en ofrecer, tanto para telefonía móvil como para fija o convergente, los últimos avances en Inteligencia Artificial al habilitar desde el pasado mes de enero ‘Perplexity Pro’ para todos sus clientes. Y a partir de ahora Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales de Telefónica se alía con la startup estadounidense para proporcionar la versión empresarial de su motor de búsqueda (‘Perplexity Enterprise Pro’) con funcionalidades avanzadas al segmento B2B.

‘Perplexity Enterprise Pro’, es un motor de búsqueda basado en IA que responde a las consultas de los usuarios con un lenguaje natural y en formato conversacional, para proporcionar el servicio ‘Perplexity Enterprise Pro’ al segmento empresarial (B2B) en España.

Esta herramienta permite tras analizar en tiempo real la información procedente de internet, datos propios y fuentes internas del cliente, reducir drásticamente el tiempo de búsqueda así proporciona al usuario una respuesta verificable con citas y contenido multimedia. Ofrece, además, consultas asistidas de búsqueda ilimitadas para perfeccionar las preguntas y poder dar la mejor respuesta, y garantiza en todo momento la seguridad y la privacidad de la información. Telefónica Tech ofrece el servicio ‘Perplexity Enterprise Pro’ a los clientes empresariales y lo complementa con sus servicios profesionales para ayudar a los clientes a implementarlo y sacar todo el partido a la herramienta. Además, Telefónica Tech ofrecerá durante el lanzamiento del servicio un piloto de tres meses para aquellas empresas que estén interesadas en probarlo.

Perplexity permite al cliente ampliar y profundizar la investigación al brindar la posibilidad de formular preguntas de seguimiento relacionadas con las respuestas obtenidas, de modo que el cliente puede dialogar con el motor de respuestas de forma personalizada. Otra de las facilidades que ofrece Perplexity es la de cargar archivos e imágenes.