Telefónica, Vithas y la UFV aplican computación cuántica contra el cáncer

Telefónica, Fundación Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) han impulsado un proyecto pionero que utiliza la computación cuántica para el diseño inteligente de fármacos contra el cáncer. El objetivo es combatir la mutación BRAF V600E, una proteína alterada que impulsa el crecimiento descontrolado de células cancerosas, mediante la generación de moléculas que inhiban la acción de dicha proteína. Para ello, este equipo multidisciplinar ha desarrollado un modelo híbrido que combina la inteligencia artificial convencional con las propiedades de la física cuántica para generar candidatos a fármacos con una precisión y calidad muy superior a los métodos actuales.

Este proyecto representa un hito tecnológico y un avance relevante para agilizar el desarrollo de tratamientos críticos en oncología y para otras enfermedades complejas. Los trabajos para su desarrollo se han coordinado desde el Centro de Talento y Tecnología Javier Echenique, un nuevo espacio estratégico de innovación avanzada creado por Telefónica y ubicado en Bilbao que sitúa a España a la vanguardia europea de tecnologías cuánticas aplicadas.

El descubrimiento de fármacos mediante métodos experimentales tradicionales implica largos tiempos de desarrollo y un elevado índice de descarte, ya que solo un número muy reducido de moléculas candidatas a fármaco logra llegar hasta las fases más avanzadas del desarrollo.

En este proyecto, una red neuronal clásica (llamada LSTM o Long Short-Term Memory) actúa como un ‘arquitecto’ que construye moléculas y al mismo tiempo aprovecha la amplia visión creativa de un circuito cuántico (QCBM -Quantum Circuit Born Machine). La simbiosis permite conseguir una lista de moléculas candidatas de gran calidad y evaluarlas mediante filtros químicos con la ventaja de acortar significativamente los tiempos en la investigación del desarrollo del fármaco. Los trabajos realizados hasta el momento han obtenido resultados preliminares muy prometedores.