El aceite, un producto turístico singular

La provincia de Jaén presume orgullosa de ser no solo el principal productor de aceite de oliva del mundo, sino de extraer el mejor virgen extra del planeta. Una afirmación avalada por premios y distintivos de calidad que certifican el mimo hacia un producto exquisito, cuya ingesta conlleva múltiples beneficios para nuestra salud y que es esencial en una dieta mediterránea que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sobre este aceite de oliva virgen extra pivota un producto turístico singular, el oleoturismo, tan arraigado a nuestra identidad que se ha consolidado como una de las propuestas que la provincia de Jaén ofrece a un turista que más allá de visitar un destino, busca vivirlo.

Como baluartes del AOVE premium jiennense, la Diputación de Jaén reconoce cada cosecha a ocho zumos de aceituna con el sello ‘Jaén Selección’, un certificado que este 2026 cumple dos décadas y que ha contribuido a incentivar en el sector oleícola de la provincia la apuesta decidida y sin ambages por la calidad. Los aceites de oliva virgen extra de producción convencional Campos de Biatia, de la sociedad cooperativa andaluza (SCA) Oleícola Baeza, de Baeza; Jabalcuz Gran Selección, de la SCA Sierra de la Pandera, de Los Villares; Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios, de Jimena; Oro Bailén Picual, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 S.L, de Villanueva de la Reina; Tierras de Canena, de la SCA San Marcos, de Canena; Aceites Sierra Santo Tomé, de la SCA Santo Tomás Apóstol, de Santo Tomé; así como los ecológicos Balcón del Guadalquivir, de la SCA San Felipe Apóstol, de Baeza; y Puerta de Las Villas, de la SCA San Vicente, de Mogón (Villacarrillo) lucirán este año este distintivo y serán los compañeros de viaje de la Diputación de Jaén en citas como Fitur, Madrid Fusión, Salón Gourmets, Alimentaria, The 50th Best Restaurants, la World Olive Oil o la Gala Michelin España, entre otras.

Estos ocho magníficos, los mejores entre los mejores, son la consecuencia de un compromiso que comienza en ese campo que dibuja el paisaje infinito del olivar, donde en el mes de octubre ya se recolecta la aceituna verde que permite obtener los primeros virgen extra que sorprenden por su tono esmeralda y su inmenso sabor, y que finaliza en cocinas y despensas de todo el mundo. Hoy, prácticamente todas las cooperativas y almazaras de nuestra provincia producen su aceite de cosecha temprana, algo impensable hace tan solo unos años, como también parecía una quimera aquello que hace algo más de una década empezamos a denominar como oleoturismo.

Desde la Diputación lideramos la configuración de un producto turístico aprovechando este elemento diferenciador de la provincia de Jaén para ofrecer una experiencia única y singular a quienes nos visitan. Nacía así OleotourJaén, un viaje con destino a la esencia de la cultura del olivo que veíamos como una oportunidad para que el sector pudiera extraer una segunda cosecha junto al aprovechamiento de los subproductos del olivar. Una propuesta experiencial para enriquecer nuestra oferta de turismo de interior, ligada a la identidad de nuestro territorio y con un fuerte puntal en el gastroturismo.

Más de 150 recursos ligados a la cultura del olivar y el aceite de oliva repartidos por toda la provincia conforman la mayor red de recursos oleoturísticos de España: restaurantes, almazaras y cooperativas visitables, spas, oleotecas, empresas de cosméticos, de servicios turísticos, de catas de AOVE, museos y centros de interpretación, empresas de artesanía de madera de olivo o cortijos invitan a conocer no solo un producto de calidad, sino que permiten sumergirse en la forma de vida de una tierra marcada por los tiempos de este árbol milenario.

Este crecimiento del oleoturismo y el potencial que ofrece para los territorios ligados al cultivo del olivar ha llevado al Gobierno de España a impulsar el proyecto Oleoturismo España, que hemos liderado desde la Diputación de Jaén junto a las diputaciones de Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla y Tarragona y con la Asociación Española de Municipios del Olivo para desarrollar una experiencia similar a las Rutas del Vino de España. Financiado con los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, se ha logrado la integración de más de 300 empresas para configurar una oferta turística nacional en torno a la cultura del olivar y el aceite de oliva virgen extra, concebida como una experiencia que impulsa un producto turístico sostenible y de calidad.

De forma paralela, OleotourJaén avanza en su profesionalización y competitividad gracias a los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que gestiona la Diputación de Jaén con 4,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, lo que ha permitido, entre otras actuaciones, la puesta en marcha de un Club de Producto que articule, coordine y potencie la oferta oleoturística en la provincia de Jaén.

El oleoturismo, junto a nuestros cuatro parques naturales, el mejor Renacimiento del Sur con las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, la ciudad de Jaén con su imponente Catedral y los Baños Árabes más grandes de España y mejor conservados de Europa, los vestigios de la civilización ibera, los castillos y atalayas que jalonan un territorio que lo fue de frontera, la cultura del toro o la gastronomía del mejor aceite de oliva del mundo son algunas de las propuestas más reconocibles de Jaén, Paraíso Interior, un destino singular y de calidad, que se ha convertido en referente del turismo de interior en nuestro país. Así lo certifican las cifras récord en visitantes y pernoctaciones que se vienen superando estos últimos años. En un contexto de gran competencia turística, la provincia de Jaén cree en las fortalezas de la oferta mejor valorada de Andalucía, con un 9,43 sobre 10. Un sobresaliente que representa el mejor aval para invitar a quienes busquen conocer un rico patrimonio monumental, histórico, natural y paisajístico que está lleno de vida y que se complementa con una propuesta gastronómica estelar.