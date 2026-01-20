Activízate en Almería Ciudad

Mientras la mayoría de los destinos mediterráneos bajan persianas con la llegada del invierno, Almería Ciudad trabaja para cambiar la mirada sobre su potencial turístico fuera de la temporada alta. Lejos de resignarse a ser un refugio estival, la capital almeriense se perfila como un destino de turismo deportivo y experiencias atractivo durante todo el año, con propuestas que van desde competiciones de alto nivel hasta actividades al aire libre para aficionados de todas las edades. Y todo ello en un entorno privilegiado.

En un contexto turístico cada vez más competitivo y orientado a la desestacionalización, la ciudad de Almería avanza con paso firme hacia un modelo que diversifica su oferta más allá del tradicional turismo de sol y playa y la práctica deportiva se consolida como uno de los ejes estratégicos con mayor potencial, contribuyendo a generar actividad económica sostenida, empleo y proyección internacional.

Uno de los principales activos de Almería es su clima. Con más de 3.000 horas de sol anuales, la capital es un refugio climático ideal para disfrutar de experiencias completas sin prisas y con el buen tiempo garantizado, convirtiéndose en un enclave idóneo para la celebración de eventos deportivos, concentraciones de clubes, stages de entrenamiento y turismo activo durante todo el año.

La temporada baja, tradicionalmente asociada a una menor afluencia turística, se transforma así en una coyuntura favorable para atraer a un perfil de visitante vinculado al deporte, la salud y el bienestar, con estancias medias más prolongadas y un impacto positivo en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

Entorno natural

La singularidad del entorno almeriense refuerza esta apuesta. La combinación de litoral, espacios naturales protegidos, con el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar como referente, zonas desérticas y áreas montañosas permite desarrollar una amplia variedad de disciplinas deportivas en un radio geográfico reducido. Senderismo, trail running, ciclismo de carretera y montaña, deportes náuticos, deportes de playa, escalada deportiva o pruebas de resistencia encuentran en Almería un escenario ideal, especialmente fuera de los meses de mayor ocupación turística.

“Almería cuenta con una red de infraestructuras deportivas y equipamientos capaces de acoger tanto eventos de carácter competitivo como actividades de iniciación y entrenamiento. Instalaciones municipales, estadios, pabellones y espacios especializados para deportes de playa refuerzan la capacidad organizativa de la ciudad y su posicionamiento como destino preparado para albergar competiciones y concentraciones en temporada baja”, afirma el concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca.

Ciudad de Deporte Ambrosio Sánchez.

A lo que se suma una oferta hotelera y de servicios adaptada a las necesidades del turismo deportivo, con alojamientos preparados para grupos, deportistas y equipos técnicos, lo que contribuye a una mayor fidelización del visitante.

Centro Municipal de Deportes Costacabana.

Todo ello ha provocado que pruebas del nivel de la Titan Desert de mountain bike o la Desértica de la Legión, ambas con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, hayan elegido nuestra tierra como escenario para su celebración, con gran éxito de participación y de elogios por parte de organización y participantes.

Ventana de oportunidad

Consciente de la ventana de oportunidad que supone para la ciudad el turismo activo y de experiencias, el Consistorio almeriense ha apostado por la renovación o construcción de nuevas y modernas instalaciones deportivas que permitan ampliar la oferta.

En este sentido, destacan el futuro Complejo Deportivo Polivalente del barrio de Costacabana, con piscina y pistas polideportivas, o el Arena Center de El Toyo, especializado en deportes de playa, que se construirá para el próximo verano junto al Palacio de Congresos Gabo de Gata-Ciudad de Almería y el Mar Mediterráneo, a las puertas de Cabo de Gata, y albergará disciplinas como rugby playa, fútbol playa, voley playa, balonmano playa o tenis playa.

En línea de salida está también la Ciudad del Deporte ‘Ambrosio Sánchez’, en la Vega de Acá, un ambicioso proyecto multideporte en la zona de expansión de la capital, y una gran vía cicloturista y peatonal de más de 17 kilómetros hasta el límite del término municipal en la Almadraba de Monteleva, en pleno Parque Natural.

Arena Center El Toyo1.

A juicio de Pérez de la Blanca, “Almería reúne unas condiciones climáticas excepcionales que nos permiten atraer concentraciones deportivas, pruebas y turismo activo cuando otros destinos europeos no pueden ofrecer entrenamientos al aire libre. Nuestro objetivo es desestacionalizar el turismo y generar actividad económica durante todo el año”.

La firme voluntad municipal por promocionar la actividad física y el deporte ha sido reconocida recientemente por la Fundación España Activa, cuyo objetivo es fomentar la práctica física y deportiva en la sociedad, con el premio en la categoría ‘Promoción de la Actividad Física y el Deporte de la iniciativa del sector público’ por el compromiso del Ayuntamiento de Almería en la creación de una ciudad activa y saludable.

Lejos de depender exclusivamente de la temporada estival, Almería avanza hacia un modelo más diversificado y sostenible, donde el deporte y el turismo caminan de la mano los doce meses del año.