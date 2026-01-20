Andalucía, lujo con identidad para liderar el turismo del futuro

Fitur vuelve a situar al turismo en el centro del debate económico y social, en un momento especialmente relevante para Andalucía. La región no solo ha consolidado su posición como uno de los principales destinos turísticos de Europa, sino que también ha demostrado una sólida capacidad para evolucionar hacia un modelo más cualitativo, sostenible y orientado a la creación de valor, alineado con las nuevas expectativas del viajero internacional. Hoy, Andalucía es sinónimo de diversidad, autenticidad y excelencia, tres atributos esenciales para competir con éxito en el escenario global.

Desde Hyatt, entendemos Andalucía como un territorio estratégico dentro de nuestra visión de crecimiento a largo plazo. Un destino con la madurez, diversidad y atractivo internacional necesarios para desarrollar una oferta hotelera que va más allá de activos individuales y que contribuye de forma significativa a la evolución del ecosistema turístico. Nuestro compromiso con la región se basa en la creación de proyectos que aporten valor al destino, se integren de manera natural en su entorno y refuercen el posicionamiento de Andalucía como referente turístico premium.

Una de las grandes fortalezas de Hyatt reside en su arquitectura de marcas, estructurada en cinco carteras diferenciadas —Luxury, Lifestyle, Inclusive, Classics y Essentials—, diseñadas para dar respuesta a distintos perfiles de viajero, tipologías de destino y momentos de viaje. Esta plataforma diversificada nos permite adaptar nuestra propuesta hotelera a las características específicas de cada ubicación, ofreciendo experiencias alineadas con la identidad, la escala y las ambiciones de cada destino. En una región tan diversa como Andalucía —donde conviven enclaves vacacionales consolidados y dinámicos destinos urbanos— esta flexibilidad representa una oportunidad clave para acompañar un crecimiento sostenible y de alto valor en múltiples segmentos.

El sol y playa sigue siendo uno de los pilares fundamentales del turismo andaluz, pero su evolución es cada vez más evidente. El viajero actual busca mucho más que descanso: demanda experiencias memorables, bienestar, gastronomía de calidad y tiempo para reconectar. En este contexto, los hoteles se convierten en espacios desde los que vivir el destino de una forma más completa, favoreciendo estancias más largas y una conexión más profunda con el entorno. Gracias a su clima, sus paisajes y su estilo de vida, Andalucía se encuentra en una posición privilegiada para liderar este modelo de sol y playa de alto valor añadido durante todo el año.

Una expresión clara de esta evolución es La Zambra, un proyecto que representa una nueva forma de entender el lujo en Andalucía. Concebido como un destino en sí mismo, La Zambra integra bienestar, gastronomía y experiencias en estrecho diálogo con la identidad local. Este enfoque no solo atrae a un viajero internacional cada vez más exigente, sino que también

contribuye al reposicionamiento del destino, a la reducción de la estacionalidad y a la dinamización económica y social de su entorno.

La transformación del turismo requiere también redefinir el papel de los hoteles dentro de sus comunidades. Hoy, nuestros hoteles aspiran a ser espacios abiertos y vibrantes, donde conviven huéspedes y residentes, y donde la gastronomía, el bienestar y las propuestas de ocio generan actividad más allá del alojamiento. Esta apertura refuerza el vínculo con la comunidad local y responde a una tendencia creciente hacia estancias más largas y experiencias más inmersivas, tal y como reflejan los patrones de viaje observados a lo largo de 2025.

Junto a los destinos vacacionales, los destinos urbanos desempeñan un papel cada vez más relevante en la estrategia turística de Andalucía. Ciudades con una fuerte personalidad, una oferta cultural vibrante y una creciente proyección internacional encuentran en el segmento lifestyle una potente palanca de diferenciación. En este contexto, la futura apertura de Thompson Sevilla en 2026 refleja nuestra ambición de contribuir al posicionamiento de la ciudad como un destino urbano contemporáneo, dinámico y conectado con las tendencias globales, manteniéndose al mismo tiempo profundamente arraigado en su cultura local y actuando como punto de encuentro para viajeros y residentes.

Mirando al futuro, el reto del turismo andaluz pasa por seguir creciendo desde la calidad, la sostenibilidad y la creación de valor compartido. Las compañías hoteleras tenemos la responsabilidad de actuar como socios a largo plazo de los destinos, acompañando su desarrollo con proyectos que generen un impacto positivo y refuercen su competitividad en el tiempo. Andalucía reúne todos los ingredientes necesarios para liderar el turismo del mañana, y en Hyatt seguimos firmemente comprometidos con este camino, guiados por el respeto al territorio, la excelencia y una visión clara de futuro.