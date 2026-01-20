El turismo azul como un modelo evolucionado de sostenibilidad territorial

Ahora que tenemos un rato, nos gustaría comentaros la experiencia de estos últimos años en un congreso internacional que quizás no tenga el reconocimiento que se merece. Estamos hablando del Sun&Blue Congress.

Desde hace tres años, Almería congrega a más de mil profesionales del ámbito público, empresarial y académico-científico en el Congreso de Turismo y Economía Azul Sun&Blue Congress, un foro ya consolidado como referente en el sur de Europa. Este noviembre de 2025 se celebró su última edición, con representación internacional y participantes procedentes de 37 países invitados. Este marco de intercambio de conocimiento se está afianzando como una plataforma clave para analizar y dar respuesta a los grandes retos que afrontan hoy las zonas costeras, al tiempo que contribuye a detectar oportunidades de desarrollo sostenible, innovador y competitivo, esenciales para el crecimiento de las regiones litorales.

La misión del congreso se alinea con el concepto de economía azul. El año pasado, tuvimos la oportunidad de disfrutar, en este mismo congreso, de una ponencia del creador de este término, Gunter Pauli, impulsado y popularizado a partir de 2010, especialmente con la publicación de su libro The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Gunter Pauli es un economista y emprendedor belga, fundador de la iniciativa ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives) que creo su propuesta a partir de una evolución crítica de la economía verde, planteando que la sostenibilidad no debe basarse solo en reducir impactos, sino en rediseñar los sistemas productivos para que funcionen como los ecosistemas naturales: sin residuos, generando valor local y empleo. Es curioso, porque en un principio el color azul no hacía referencia directa a océanos o costas, sino a la Naturaleza como sistema: el azul se usó como contraposición a la “economía verde”, que Pauli consideraba a veces costosa, elitista o basada en subsidios. Posteriormente, sobre todo a partir de la década de 2010, instituciones internacionales (UE, Banco Mundial, FAO) adoptaron el término economía azul para referirse de forma específica a las actividades económicas ligadas a mares, océanos y zonas costeras.

La economía azul ofrece una visión integral de las actividades económicas vinculadas a los océanos, mares y recursos hídricos, promoviendo la innovación, la productividad y la conservación del entorno marino. Entre los sectores representados se encuentran la pesca, la acuicultura, el turismo, la biotecnología, la energía y el transporte, entre otros; ámbitos interconectados que comparten competencias, infraestructuras y un compromiso común con el uso responsable de los recursos marinos. Desde esta perspectiva, el turismo se integra con otros sectores, generando sinergias que permiten optimizar el uso de los recursos, diversificar la oferta y aumentar la resiliencia de los territorios costeros. Las actividades turísticas, productivas, científicas y energéticas se conectan en un modelo coherente que favorece la innovación, la planificación estratégica y una gestión más eficiente y sostenible de los destinos del litoral.

En 2025, la programación de Sun&Blue Congress se articuló en torno a cuatro ejes temáticos: turismo, agua, energía, y municipios y territorios azules, incorporando además cuestiones transversales como financiación, tecnología, economía circular, aprovechamiento de recursos hídricos, digitalización y gestión sostenible de destinos. Junto a ponencias y mesas de debate, se desarrollaron actividades paralelas, como visitas guiadas a empresas o espacios de networking, que reforzaron la dimensión práctica del encuentro. Asimismo, destaca la presencia de dos iniciativas orientadas a la investigación y la transferencia del conocimiento: Sun&Blue Research y el Blue Innovation Challenge, que impulsa el talento joven mediante proyectos innovadores vinculados a la economía azul del Mediterráneo, en colaboración con la Universidad de Almería como motor de generación de conocimiento. En la misma línea, los Sun&Blue Awards reconocieron las propuestas más sobresalientes en innovación y sostenibilidad, subrayando el compromiso del congreso con la excelencia y el emprendimiento. La Universidad de Almería refuerza su papel como referente en generación y transferencia de conocimiento en turismo y economía azul, liderando un comité científico formado por investigadores de reconocido prestigio de diversas instituciones académicas españolas.

En resumen, Sun&Blue Congress evidencia que la economía y el turismo azul no son una tendencia pasajera, sino una realidad en expansión, con capacidad para generar empleo, innovación y desarrollo local, y para promover la reflexión y el aprendizaje necesarios que permitan orientar el futuro del sector hacia una sostenibilidad cada vez más sólida y efectiva.