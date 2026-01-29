Villarrasa, enclave histórico y monumental de Huelva

Villarrasa, municipio situado en la comarca del Condado, provincia de Huelva, es conocido por su legado histórico y su patrimonio monumental, así como por sus tradiciones, fiestas y su entorno natural característico. Sus orígenes se remontan a la época romana, como prueban los restos arqueológicos hallados en su término, y también vivió una importante etapa medieval, marcada por la construcción de fortificaciones árabes y la posterior repoblación cristiana.

Hoy en día, Villarrasa se configura como un núcleo rural de algo más de 2.000 habitantes, caracterizado por su rica herencia cultural y religiosa, reflejada en diversos monumentos históricos, festividades anuales y una gastronomía local que rinde homenaje a los productos de la campiña. Las instituciones locales y la población preservan la memoria y tradiciones de este municipio onubense, situado en una fértil llanura donde predominan la vid, el olivo y el trigo.

Entre los principales vestigios históricos de Villarrasa destacan la Ermita de Nuestra Señora de las Angustias, una construcción del siglo XVII declarada Bien de Interés Cultural desde 1985, así como la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir, erigida sobre un edificio mudéjar del siglo XIV y reconstruida tras diversos episodios históricos adversos, entre ellos el terremoto de Lisboa de 1755. Este templo conserva un relevante conjunto de orfebrería e imaginería religiosa.

En el corazón religioso del municipio se sitúa la Ermita de la Virgen de los Remedios, santuario principal de la patrona local, cuya imagen supera los 500 años de antigüedad y goza de un profundo valor artístico y devocional. La tradición popular indica que, en la Tenería, ubicada en la calle Aparición, tuvo lugar una epifanía de la Virgen, motivo por el que existe una pequeña capilla conmemorativa en el enclave.

La oferta arquitectónica incluye además la Capilla de la Santa Cruz del Campo, representativa del estilo regionalista e identificable por sus detalles de orfebrería sevillana, especialmente en el alfiz, así como la Capilla de la Santa Cruz de Arriba, bendecida en 1994 y que acoge una imagen de la Santa Cruz de Arriba, siguiendo pautas neobarrocas andaluzas. La Ermita de San Roque, vinculada a la Hermandad del Rocío y también reconstruida tras el seísmo de 1755, fue objeto de restauración reciente y es sede de actos rocieros y preparativos para la tradicional peregrinación hasta la aldea del Rocío.

La economía de Villarrasa se apoya en la agricultura tradicional andaluza, con especial protagonismo de la trilogía mediterránea: vid, olivo y trigo. Esta circunstancia marca la gastronomía local, en la que destacan platos característicos de la campiña como caldereta de cordero, potaje de legumbres, espinacas con garbanzos y variedades de gazpacho. En cuanto a la repostería, son reconocidos dulces como los roscos fritos, torrijas y pestiños, elaborados con ingredientes de la tierra como aceite de oliva y miel.

Las tradiciones religiosas y festivas también ocupan un lugar central en la vida villarrasera. El calendario local incluye celebraciones como las Cruces de Mayo, la Semana Santa, la Feria en honor a la Patrona y la Peregrinación al Rocío, jornadas en las que la población participa de manera activa, llenando de color y significado las calles y plazas del municipio.

La localidad, que dispone de espacios culturales, casas hermandades y una red de caminos rurales, está adscrita administrativamente a la provincia de Huelva y forma parte de las rutas históricas, monumentales y naturales del suroeste andaluz.