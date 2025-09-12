EIG Education amplía en Andalucía la oferta de máster y posgrado, con una proyección internacional única

El mapa educativo andaluz vive un momento de impulso gracias a la apuesta de EIG Education, que ha convertido su red de campus de Granada, Málaga y Sevilla en un auténtico motor de formación avanzada. Con una oferta académica muy amplia y conectada con la realidad empresarial de la región, sigue un modelo que combina excelencia académica, innovación pedagógica y proyección internacional.

La escuela diseña itinerarios que van desde programas especializados hasta titulaciones pensadas para directivos de distintos sectores. Su metodología aúna rigor académico, práctica aplicada, networking de calidad y alianzas estratégicas que le permiten impartir en exclusiva en Andalucía másteres de ESIC Business & Marketing School, además de abrir la puerta a programas internacionales junto a Westfield Business School.

La oferta académica responde a los grandes desafíos económicos y empresariales del presente: dirección de empresas (EMBA y MDEI), dirección de Marketing y Marketing digital (GESCO y MMD), gestión de personas (DRHO), asesoría jurídica (MAJE), big data y analítica (MBDA), logística (PSL), finanzas (MDF) o el Master Degree in International Business (MIB).

Cada programa se caracteriza por su enfoque práctico y actual, diseñado para que los participantes adquieran competencias directamente aplicables a sus entornos profesionales.

El componente global se refleja en dos apuestas de alto valor añadido. Por un lado, el Executive MBA con Westfield Business School, una titulación norteamericana con estancias formativas en polos de innovación como Miami, Boston, Silicon Valley o Múnich y por otro el MIB, el Master Degree in International Business, impartido íntegramente en inglés, que prepara a jóvenes profesionales para liderar empresas en contextos internacionales. Todo ello dota a esta escuela de una perspectiva diferencial frente a otras escuelas de negocio en Andalucía y le aporta una visión internacional que la hace competitiva en un mercado global y multicultural donde el inglés es el lenguaje de los negocios. Además, ofrece una red de contactos internacionales en todas las etapas de la vida profesional, ya que no solo exporta talento formado en Andalucía al mundo, sino que también atrae estudiantes extranjeros a la región, reforzando su posición como hub de conocimiento y emprendimiento global.

A toda esta oferta, se suman programas diferenciales como negocIA, que acerca la inteligencia artificial a la gestión empresarial sin necesidad de conocimientos técnicos previos; el PMAD, un formato intensivo pensado para directivos que buscan actualización inmediata sin carga lectiva fuera del aula, y con efecto “wow” en cada sesión; el PSDE, diseñado para emprendedores y microempresarios, que huyen de los academicismos innecesarios y que buscan una formación eminentemente práctica; o el PSDV, el programa de ventas que más veces se ha impartido en España, con un índice de empleabilidad del 100% entre sus egresados.

La vinculación de EIG Education con el tejido empresarial andaluz se refleja en cifras sólidas: el 93% del alumnado de EIG Education logra empleo en su sector en menos de un año. Este compromiso se refuerza con prácticas garantizadas, programas de orientación profesional, financiación flexible, formación bonificada a través de Fundae y una activa red de antiguos alumnos y docentes que forman parte activa del ecosistema económico regional.

Con un modelo pedagógico centrado en el desarrollo personal y profesional, EIG Education reafirma que Andalucía no solo dispone de la mejor oferta de máster y posgrado, sino que también cuenta con programas de proyección internacional capaces de situar a sus profesionales en primera línea del mercado global, cambiando así nuestra forma de liderar, innovar y emprender sin tener que salir fuera, permitiendo una forma de enseñanza innovadora y práctica sin perder la excelencia académica, cerca de casa y con un alcance global sin precedentes.